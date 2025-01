Turudić i DORH pokrenuli izvide o Dabrinu pucanju iz auta. Ivan Penava: Bio bećar, ostao bećar

Državno odvjetništvo namjerava preispitati je li ministar poljoprivrede Josip Dabro počinio kazeno djelo kada je tijekom vožnje automobilom iz pištolja pucao kroz prozor. Kako doznaje Jutarnji list, Turudić je naložio da tužitelji odmah preispitaju je li posrijedi kazneno djelo, a ako postoji osnovana sumnja da je, da se odmah otvore izvidi.

Josip Dabro je poslao priopćenje. Tvrdi da se sve dogodilo prije par godina i da ima dozvolu za oružje:

Danas je u medijima objavljena moja privatna snimka koja je nastala prije nekoliko godina, prije nego što sam obnašao dužnost člana Vlade. Iskreno žalim zbog tog čina koji je bio neodgovoran i duboko nepromišljen.

Riječ je o snimci koju sam svojevremeno poslao samo jednom čovjeku, tadašnjem prijatelju i kolegi Mariju Radiću, pa je očito da se radi o još jednoj perfidnoj manipulaciji koju izvodi nakon poraza koji je doživio na unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu.

Potpuno razumijem zabrinutost koju snimka može izazvati, ali želim istaknuti da se radi o manevarskim mecima, ni u jednom trenutku nisam ugrozio bilo čiju sigurnost ili imovinu. Oružje koje imam posjedujem zakonito, a pištolj je registriran. Ispričavam se javnosti zbog ovog čina koji ne odražava moje vrijednosti, već je posljedica trenutka nepromišljenosti.

Pljušte reakcije na snimku

- Potpuno je nevažno posjeduje li Dabro dozvolu za držanje oružja, jer hrvatska javnost je vidjela snimku osobe koja predstavlja Vladu kako ponosno i pobjedonosno puca iz pištolja kao da je to uobičajeno folklorno ponašanje za izabranu skupinu. Tu priča završava. Kako obraniti kredibilitet osobe koju su svi vdijeli kako puca u mrak, sumanuto, u civiliziranom društvu to je neprihvatljivo ponašanje, a on se još time i hvalio jer je osobno snimku distribuirao okolo, ponosno. To je opasno i neodgovorno za bilo koga, kao neka scena iz filma. A premijer, koji je zatvorio trg radi pucanja, ne bi trebao razmišljati niti sekunde jer ovo nije nešto što se može relativizirati - kaže Marija Selak Raspudić.

- Ova Vlada je sada i pokazala da je to Vlada opasnih namjera. I doslovno opasna po život. Zgrožen sam. Ovo je razlog za ostavku potpredsjednika Vlade, a i za ostavku cijele Vlade, bude li ga pokušala zaštititi - objavio je Siniša Hajdaš Dončić na X-u.

- Slučaj je komentirala i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. “Jedna rečenica je objasnila sve. Možeš biti diler, silovatelj, kriminalac, siledžija, pucati iz pištolja, ali samo to ne smiješ raditi nakon ulaska u Vladu Andreja Plenkovića. Prije možeš što te volja.”

- Još jedan sjajan kadar u Vladi Andreja Plenkovića, premijera kojeg samo zanima je li mu ministar pucao iz auta i ugrožavao javnu sigurnost prije ili nakon što je postao "njegov". Nakon "dilova" s mafijom, sad imamo i pucanje iz pištolja... Plenković baš zna odabrati ministre. Ne znam kako očekuje da ne raste nasilje u društvu ako istima tolerira ovakvo ponašanje - kazala je Sandra Benčić.

Ivan Penava je za HRT kratko prokomentirao 'Bio bećar, ostao bećar'.

Snimku je prokomentirao Dabrin stranački kolega i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

- Snimka je nastala prije tri godine, ali puca s pištoljem za koji ima dozvolu za nošenje. Ima i dozvolu za posjedovanje oružja i puca s manevarskom municijom. Vrlo dobro znam kako je kad se puca s pravim mecima, to je manevarska municija. Vidio sam snimku. Čuo sam se s njim, sve ovo što sam rekao sam znao i prije. Poanta je da je ta snimka, koja je stara, sada izlazi. Kad je pucao, nije bio ministar. Izuzetno mu je sada žao, pogotovo da se zasjeni sve što radi u resoru. Ovo nije slučajno, ovo je namjerno. Znamo i s koje je strane pušteno - kaže Stipo Mlinarić te dodaje kako nema govora za ostavku, prenosi Dnevnik.hr.