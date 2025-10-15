Turudić u Splitu: Optužnica protiv Derifaj je utemeljena

Izvanredni nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Splitu je gotov, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dao mu je ocjenu koja ne zvuči pretjerano optimistično, srednja žalost.

“Nadzor su obavile moje zamjenice, a potom smo održali sastanak sa svim zamjenicima i općinskim državnim odvjetnikom. Iznesene su primjedbe, zapažanja i upute za poboljšanja”, kazao je Turudić novinarima u srijedu u Splitu, piše Dalmacija danas.

O “slučaju Derifaj”

Jedna od tema bila je i poznati “slučaj Derifaj”. Podsjetimo, riječ je o događaju iz 2021. godine kada je novinarka istraživala kako je Marko Perković Thompson došao do prostrane terase u svojoj kući na Žnjanu. Nju i snimatelja na terasu je odveo susjed, a zbog toga je nedavno podignuta optužnica protiv sve troje.Optužnica još nije potvrđena, ali se svi terete za narušavanje nepovredivosti doma.

Turudić je danas pred novinarima branio odluku svoje zamjenice koja vodi taj predmet.

“Zamjenik ne može odgovarati zbog svog mišljenja u konkretnom predmetu. Zamjenica neće imati nikakve posljedice zbog toga što je odlučila kako je odlučila”, poručio je, dodajući da protiv nje neće biti pokrenut stegovni postupak - ni zbog kašnjenja postupka ni zato što o podizanju optužnice nije obavijestila nadređene.

Ipak, priznao je da se sve predugo odužilo. “Moglo je to ići brže, ali bilo je objektivnih razloga”, rekao je.

“Optužnica stoji”

Turudić je potvrdio i da je optužnica utemeljena i da nisu našli manjkavosti te da postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo koje se stavlja na teret optuženima.

Drugim riječima – vrh DORH-a stoji iza kaznenog progona novinarke i njezinih kolega.

Nadzor pokazao propuste

Što se samog nadzora tiče, Turudić je rekao da su u radu splitskog Općinskog državnog odvjetništva pronađeni određeni nedostatci.

“Uputili smo ih kako da ih isprave. Nema državnog odvjetništva bez manjkavosti.”

Na pitanje radi li se o brzini ili kvaliteti rada, odgovorio je kratko i jasno:

“I jedno i drugo. I kvantiteta i kvaliteta mogu biti bolji.”

Uz to je kratko komentirao i slučaj bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, rekavši da je nagodba tužiteljstva uvijek moguća.