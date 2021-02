Kazna od četiri godine i šest mjeseci zatvora, koju je prvostupanjski sud odredio Marinu Kameničkom, je preblaga i ne šalje jasnu poruku o štetnosti samog djela, sukus je žalbe Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Podsjetimo, Kamenički (22) je na Županijskom sudu u Zagrebu u studenom 2020. osuđen zbog izazivanje teške prometne nesreće u zagrebačkoj Ilici u kojoj su poginule Laura Stelio (22) i Nadica Hoflinger (65), a Damir Babić Alagić (59) je ostao trajni invalid.

Odvjetništvo se na presudu žalilo, a najvažnije navode iznijeli su na sjednici Vrhovnog suda.

- Nekoliko je segmenata važno za donošenje odluke. Od otegotnih okolnosti smatramo da nije dovoljno cijenjena brzina okrivljenika, koja je bila čak četiri puta veća od dopuštene u naseljenom mjestu, odnosno iznosila je čak 195 km/h. U nesreći su smrtno stradale dvije osobe, a treća, koja je teško ozlijeđena, imala je veći broj operacija i dalje je na liječenju te je oporavak neizvjestan - “redala” je tužiteljica.

Smatraju i da prvostupanjski sud nije dovoljno cijenio mladu dob jedne žrtve, Laure Stelio, koja je imala tek 22 godine, dok je istovremeno kao olakotnu okolnost uzeo mladu dob okrivljenika, koji je u vrijeme nesreće imao 20 godina te je bio mlađi punoljetnik.

- Iskazu svjedokinje Valentine B., Laurine prijateljice, koja je ispričala svoja ranija iskustva kao suvozačica nije dana dovoljna težina. Ona je rekla da je okrivljeni bio sklon brzoj vožnji te da je znao voziti i pod utjecajem alkohola. S druge strane precijenjene su olakotne okolnosti, osobito priznanje okrivljenika. Naime, u postupku je provedena temeljita istraga, a ključni dokaz zapravo je crna kutija i vještačenje. Prilikom podizanja optužnice već smo imali ključni dokaz o krivnji pa okrivljenik ni nije imao nekog drugog izbora osim priznati djelo. Poricanjem jednostavno nije mogao anulirati tu količinu dokaza - rekla je tužiteljica.

Smatra i da je precijenjeno kajanje i žaljenje Kameničkog s obzirom na teške posljedice djela koje je počinio.

Na presudu su se žalili i oštećenici i to, na visinu kazne, kao i na činjenicu da je prvostupanjski sud samo djelomično usvojio njihov trošak.

Branitelji Marina Kameničkog Ivan Stanić i Nikola Mandić nisu se žalili na presudu.

- Naš je branjenik i u postupku rekao da će prihvatiti svaku sankciju koju dobije i to je ispoštovao. Želim istaknuti da smo ja i kolega odmah nakon nesreće u njegovo ime, s obzirom da je on bio u istražnom zatvoru, osobno kontaktirali sve oštećenike kako bi izrazili sućut i ponudili pomoć - rekli su.

Pojasnili su kako je Babić Alagić na sudu imao drugog odvjetnika koji nije znao da su kontaktirali prijašnjeg opunomoćenika.

Nakon javnog dijela sjednice, vijeće Vrgovnog suda će na zatvorenom dijelu raspravljati o žalbama te donijeti odluku. Stranke će o njoj obavijestiti pisanim putem, a javnost putem svoje internet stranice.

Članovi obitelji žrtava nisu se pojavili na sjednici Vrhovnog suda, no njihov stav o presudi poznat nam je od ranije.

- Razočarani smo, iako se već na prvom ročištu moglo naslutiti kuda sve to vodi. Jasno nam je da nikakva kazna ne može vratiti voljenu osobu, no ipak smo očekivali više. Pitamo se kakva se to poruka šalje ostalima kad se za ovako tešku nesreću dobije kazna malo iznad zakonskog minimuma - rekla nam je nakon prvostupanjske presude kći poginule Nadice Hoflinger.

I majka poginule Laure Stelio kazala je da će se smrti boriti i tražiti pravdu za kćer.

- Čekala sam strpljivo na suđenje i na presudu. Očekivala sam nakon toliko vremena da suđenje bude javno, a presuda pravedna, a ne da se zatvaranjem suđenja za javnost štiti počinitelj i njegova obitelj dok žrtve i obitelji žrtava nitko ne štiti niti se pita kako im je. Tu je napravljena velika nepravda. Pitate me kakvu je poruku sud poslao ovom presudom? Jedina poruka je - gdje je pravda? Sakrila se od sramote - ogorčena je Žana Stelio.

Smatra da kao društvo ne smijemo šutjeti na nepravdu jer sutra tako može stradati bilo tko od nas.

- Vjerujte mi, sutra to može biti vaše ili bilo čije dijete koje će s povjerenjem sjesti u auto, a netko tko će ga ubiti u obijesnoj vožnji neće biti kažnjen nego pomilovan. Život vašeg djeteta, vaše sreće najveće, vrijedit će dvije godine zatvora. Sud će štititi počinitelja i njegovu obitelj, a vas će gaziti i vrijeđati. Nitko neće misliti na vas i vaše beznađe i boli. Nitko vas neće zaštititi - rekla je Žana.