- Petnaest godina je prošlo, a sve uspomene su tako svježe, pokušavam prihvatiti odlazak, ali u mojem srcu je rana koja neće zacijeliti do našeg ponovnog susreta. Teško je o tome govoriti, to može razumjeti samo onaj tko je to doživio.

Zaklada je za mene Ana, a tome se dajem 100%. Tijekom godina mijenjale su se naše aktivnosti i s vremenom su se postavljali novi ciljevi, ali moja briga, moje misli i moja odgovornost je uvijek ista, pomoći ljudima kada je najteže, da ne bude ‘puno ćelavih glavica’ kako je Ana zaželjela dok je ležala u sterilnoj jedinici na Rebru - poručila je povodom tužne godišnjice Aninog preranog odlaska gospođa Marija Rukavina, Anina majka i upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.

Mlada i energična novinarka Ana Rukavina napustila nas je na današnji dan 2006. godine.

Njezina je bitka za životom započela sredinom 2005. godine kada joj je dijagnosticirana leukemija. Liječila se na Odjelu za transplantaciju koštane srži na KBC-u na Rebru te se počela se oporavljati, da bi se u listopadu 2006. bolest ponovno vratila.

Sve moje želje zapravo stanu u dvije riječi - Želim život

Ana je radila u gradskoj rubrici Vjesnika od ožujka 2002., a nakon što se preselila u Šibenik, udala se i nastavila raditi kao dopisnica Vjesnika.

Iako je bolest toliko uznapredovala, Ana se nije bojala smrti jer je njezina želja za životom bila jača od svega. U svojem je pismu, 18 dana prije svoje smrti javnost zamolila za pomoć:

- Ne bojte se, moja priča nije tako tragična, ni depresivna, meni se jednostavno dogodio život, iz kojeg i Vi možda možete nešto naučiti. Sve moje želje zapravo stanu u dvije riječi - Želim život - napisala je Ana u svojem pismu

Pogledajte video

Njeno se pismo brzo proširilo na internetu i drugim medijima te je velik broj ljudi ponudio svoju pomoć. Postojala je mogućnost odlaska na liječenje u SAD, no bolest je požurila i Ana tamo nikada nije stigla.

U svom je pismu Ana posebnu pozornost skrenula na nedostatak donora koštane srži i na potrebu osnivanja banke matičnih stanica iz pupkovine.

Iako nije dobila bitku s leukemijom, Ana je uspjela u svom naumu da pomogne drugima pa je nakon njene smrti osnovana 'Zaklada Ana Rukavina', koja prikuplja sredstva za razvoj Hrvatskog registra donora koštane srži.