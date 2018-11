Tvrdio da je nestala, onda ipak priznao: 'Bacio sam je u more'

Lewis Bennett (41) iz Dorseta u Velikoj Britaniji je priznao da je ubio svoju suprugu Isabellu Hellmann 2017. godine. Njezino tijelo dosad nije pronađeno. Prijeti mu osam godina zatvora, a trebali bi mu presuditi iduće godine. Par je bio u braku tri mjeseca i jedrili su katamaranom Karibima.

Isabella je nestala u proljeće 2017. godine u blizini Kube dok se par vraćao u svoj dom na Floridi. Bennett je tvrdio da je spavao u kabini.

Odjednom ga je probudila buka. Njegove supruge nije nigdje bilo pa je zaključio da je pala u more. No istraga je pokazala da ženu nije tražio, te nije poslao poziv u pomoć. Alarm je digao tek nakon 45 minuta i to nakon što je probušio katamaran i ukrcao se na čamac za spašavanje.

Ženu je ubio kako bi prekinuo svađe i naslijedio njezin novac i dom u Delray Beach, smatraju tužitelji, piše SkyNews.