Predsjednikov savjetnik za veterane, bivši inspektor obrane, umirovljeni general Marijan Mareković, ne vjeruje da će Milanović više moći surađivati s Banožićem.

Mareković je za Dnevnik Nove TV rekao kako ministar obrane može u svakom trenutku uputiti izvanredni inspekcijski nadzor koji bi postupao u skladu sa zakonom.

- Niti jedan glavni inspektor niti inspektorat prije mene, niti u moje vrijeme, nismo vršili nadzor načelnika Glavnog stožera ili njegovog užeg kabineta - navodi Mareković i dodaje kako se nisu vršile niti redovite kontrole.

- Zato što to nije uobičajeno, da se nadzire Glavni stožer. Može se to napraviti, u segmentu koji je propisan zakonom. To su pravni propisi, stanje materijalnih sredstava, stanje infrastrukture i tako dalje - objasnio je Mareković.

Je li prekršen zakon?

Ministar Banožić tvrdi da je načelnik Glavnog stožera donio stotinjak zapovijedi i određenih odluka bez njegovog i znanja.Na pitanje je li time prekršen zakon, Mareković je odgovorio:

- Poznavajući admirala Hranja, on je takav vojnik da to njemu uopće nije slično, sve po P.S.-u rekao je.

Može li ministar Banožić utjecati na konačan nalaz inspekcije? Mareković odgovara kako se nada da se to neće dogoditi.

Pokaže li se da je admiral Hranj prekršio zakon, "onda trebaju oni koji su ga do toga doveli oko toga sjesti i razgovarati", navodi Mareković i dodaje kako do sada nije bilo takvih situacija.

- Ja osobno ne vjerujem da je bilo bilo kakvog kršenja zakona - istaknuo je Mareković.

Na pitanje je li Inspektorat obrane u proteklih godinu, godinu i pol dana upozoravao Predsjednika na određene nepravilnosti u sustavu, Mareković navodi: "Isključivo ministra obrane. Da se nešto događa, Inspektorat obrane je trebao reagirati u trenutku kad se u javnosti pojavilo rješenje o umirovljenju generala Burčula".

- Imate sad najnoviji slučaj generala Turalije koji je razriješen dužnosti. Čovjek je stavljen na raspolaganje. Iz kabineta ministra, Ureda predsjednika je došao prijedlog gdje ga se predlaže na postavljenje na brigadirsko mjesto - navodi Mareković.

- Molim vas lijepo, generala na brigadirsko mjesto i to ne na nekoliko mjeseci dok se nešto ne razriješi nešto nego do 31. listopada 2023. godine. To je strašna degradacija - objasnio je.

Navodi da djelatne vojne osobe očekuju kako će sve biti riješeno transparentno.

- Ako netko i mora ostati radi potrebe službe, onda moraju svi znati da je to netko ostao tko je morao ostati, a ne da ostaju samo oni podobni i koji imaju veze, a drugi moraju otići iz sustava - rekao je Mareković.

Na pitanje zašto Predsjednik ne traži skidanje oznake tajnosti i objave dokumenata navodi kako nije isključeno da neće.

Korištenje vojske u jedinicama lokalne samouprave

O tome ima li saznanja o tome je li ministar Banožić koristio vojsku u jedinicama lokalne samouprave u kojima je na vlasti HDZ, primjerice, Mareković odgovara da postoji popis svih angažiranja vojske za potrebe lokalne samouprave.

Na pitanje novinara je li predsjednik tražio da se pošalje vojsku u BiH, kako to tvrdi ministar Banožić, navodi da je to velika laž.

- To nije točno i mislim da bi ministar trebao reći hrvatskoj javnosti reći koju je to postrojbu Hrvatske vojske predsjednik želio uputiti u BiH - navodi Mareković i dodaje kako će se daljnja suradnja predsjednika Zorana Milanovića i ministar obrane Marija Banožića biti teška.

- Mislim da će to teško biti, još se nije dogodilo da neki ministar obrane javno proziva nekog predsjednika da krši zakon i da krši Ustav - rekao je.

O osobnim uvredama u javnom prostoru navodi kako je ih je bilo na obje strane.