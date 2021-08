Nedostatak kvalificirane radne snage postao je jedan od ključnih problema mnogim poduzećima diljem Republike Hrvatske. U jednom takvom problemu pronašla se tvrtka Ricardo koja tvrdi da ako im ovog trenutka dođe 100 vozača da bi za njih imali posao bez problema.

Povodom toga u sjedište tvrtke Ricardo u Dardi u posjet vlasniku i i predsjedniku uprave Milanu Vrdoljaku u posjet je došao osječko-baranjski župan Ivan Anušić piše Glas Slavonije.

Tvrtka Ricardo dugi je niz godina u vrhu domaćih tvrtki u sektoru cestovnog prijevoza, no muku muči s osiguravanjem dovoljnog broja kvalificiranih vozača.

- Imamo 265 registriranih voznih jedinica, a da nam ovog trenutka dođe i 100 vozača, za sve njih bilo bi posla. Samo to vam je dovoljan pokazatelj kakav problem imamo. To nije problem koji je nastao preko noći, niti se preko noći može riješiti, no mi držimo da moramo biti društveno odgovorni i vidjeti što mi kao poduzetnici možemo pridonijeti da društvu pružimo ruku i kažemo što mi trebamo napraviti da ljude koji su nezaposleni, da ih napravimo zapošljivim. Znam da oko zanimanja vozača vlada fama da kad sjednu u kabinu nema ih doma mjesec dana, ali nama nedostaju i vozači koji obavljaju loko dostavu, s radnim vremenom od 7 do 15 sati. A mislim pritom da su u ovoj grani korektne plaće, u našoj tvrtki su u rasponu od sedam, pa i više od 15 tisuća kuna. Dakle, to je daleko ispod minimalca. No, mislim da sličnih problema ima i u drugim strukama - rekao je Vrdoljak.

- Jasno vam je da se iz našeg razgovora kao glavni problem iskristalizirao nedostatak kvalificirane radne snage te da već od samog upisa u srednju školu treba usmjeravati mlade ljude prema sigurnim radnim mjestima koja su kvalitetno i dobro plaćena, i koja su ovdje na području Slavonije i Baranje. Bitno je te osobe osvijestiti kako i na koji način odlučiti se za zanimanja koja u budućnosti postaju deficitarna. Ona nam čine problem, jer domaće tvrtke koje bi se mogle jače gospodarski i tržišno pozicionirati ne uspijevaju, jer nemaju dovoljan broj radnika za određene poslove. Uvozimo radnu snagu, dok s druge strane na našem županijskom Zavodu za zapošljavanje imamo 14 tisuća nezaposlenih koji ili nemaju kvalifikaciju ili nisu zainteresirani za prekvalifikaciju - rekao je Anušić.

Istaknuli su kako se taj problem mora rješavati na nacionalnoj razini.

- Jedna od tvrtki koja nudi takav posao je i Ricardo. Ubrzo ćemo javnost upoznati s programom mjera podrške. Mi, kao Županija, ali i ostale jedinice lokalne samouprave, trebamo biti podrška poduzetnicima, bez obzira na to imaju li oni dva, tri, ili 270 zaposlenih, kao tvrtka Ricardo. Jer u konačnici od tih ljudi ova zajednica živi, i bez njih bi situacija bila mnogo gora. Gospodarska situacija danas je dobra, idemo prema naprijed, ali trebamo se svi uključiti u ovaj projekt rješavanja manjka kvalificirane radne snage - rekao je Anušić.

Vrdoljak je podsjetio da je srednjoškolska suradnja s Osijekom i Belim Manastirom bila još od 2015. kada su se pripremali za stipendiranje i stažiranje učenika, ali nažalost to nije postiglo očekivane rezultate.

- Kad mladi završe to zanimanje, postavlja se pitanje žele li oni to zanimanje doista i raditi. Za neke od njih motiv je bio samo taj da dođu do "B" i "C" kategorije, odnosno dozvole, ali ne i da doista rade taj posao - požalio se Vrdoljak. Naposljetku, bila je ovo prigoda da Vrdoljak upozna župana s nastavkom ranije započete, pa u jednom trenutku zaustavljene investicije - gradnje nove stanice za tehnički pregled u Bilju. - Počeli smo ovu investiciju 2017. godine, no morali smo je zaustaviti. Naposljetku, u travnju smo nastavili s realizacijom i očekujemo da će do kraja godine biti otvorena. Uz samu stanicu bit će i jedan trgovački prostor s autokozmetikom i rezervnim dijelovima, ali i restoran u kojemu će, primjerice, naši vozači moći pojesti topli obrok. Vrijednost ove investicije bit će veća od tri milijuna eura - rekao je Vrdoljak.