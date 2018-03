'Tvrtka za koju je Skripal radio bila je opasna za Ruse u egzilu'

Policajac koji je hitno prevezen u bolnicu nakon što je neko vrijeme proveo na očevidu pored onesviještenog bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala (66) i njegove kćerke Julije, za sada je dobro, javljaju britanski mediji.

Britanska ministrica unutarnjih poslova Amber Rudd upozorila je kako su Skripal i njegova kćer i dalje u vrlo teškom zdravstvenom stanju, unatoč brzoj intervenciji liječnika.

Foto: Peter Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Dvije osobe koje su otrovane i dalje se nalaze u vrlo teškom stanju. Što se tiče policajca, on je otrovan nervnim otrovom, a posljedice kod žrtve mogu razviti zastoj rada središnjeg živčanog sustava i zato je važno da prođe dugi oporavak. Unatoč svemu sam optimistična i nadamo se da će sve biti u redu s njim - kazala je Rudd.

Podsjetimo, bivši špijun i pukovnik u ruskoj vojnoj obavještajnoj službi, Sergej Skripal i njegova kćer (33) otrovani su nervnim otrovom, objavljeno je u srijedu, ali nije precizirao o kojem se nervnom bojnom otrovu radi.

Foto: Andrew Matthews/Press Association/PIXSELL

Skripala, za kojega se pretpostavlja da ima 66 godina, pomilovao je 2010. tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, da bi kasnije dobio azil u Velikoj Britaniji nakon razmjene špijuna između SAD-a i Rusije.

Prolaznica, koja je oca i kćer bez svijesti vidjela na klupici pored jednog trgovačkog centra, za BBC je ispričala:

- Ona je bila naslonjena na njega i izgledala je onesviještena, a on je činio neke neobične pokrete, gledao je u nebo. Izgledali su oboje kao da su konzumiralo nešto žestoko - kazala je.

Zbog sumnje da su večerali u talijanskom restoranu Zizzi, policija je restoran zatvorila kao mjeru opreza, jer sumnjaju da su oboje ili jedan od njih ondje večerali prije incidenta. Također, policija je u ponedjeljak na nekoliko lokacija u gradu blokirala prilaze te je potpuno izolirala bolnički dio u kojemu su smješteni Skripal i njegova pratilja, za koju se vjeruje da je član obitelji. U policiji kažu da na Skripalu i kćeri nisu našli nikakve vidljive fizičke ozljede.

Foto: Toby Melville/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ruskoj i engleskoj javnosti Skripal je poznat više od jednog desetljeća. On je, naime, u svojoj domovini 2006. osuđen na 13 godina zatvora jer je navodno radio za britansku obavještajnu agenciju MI6.

Presuda prema kojoj je osuđen tvrdila je kako je britanski MI6 platio Skripalu 100.000 američkih dolara za odavanje državne tajne i ostalih bitnih informacija koje su bile klasificirane, a koje je dostavljao službi od početka 90-ih godina.

Žviždač Valerij Morozov, koji je iz Rusije pobjegao u Veliku Britaniju kazao je kako je Skripala sreo u više navrata. Tvrdi i da je bivši ruski agent prije trovanja bio u stalnom kontaktu s ruskim veleposlanstvom. Morozov je rekao za britanske medije da misli kako je tvrtka koju je vodio Skripal bila opasna za bilo kojeg Rusa u egzilu pa se radi tog razloga odlučio maknuti iz cijele priče



- Ako imate vojnog obavještajca koji radi za rusku službu i nakon umirovljenja živi u Velikoj Britaniji, ako taj isti čovjek radi u cyber sigurnosti i svakog mjeseca odlazi u veleposlanstvo na sastanak s vojnim obavještajcima, meni je to kao političkoj izbjeglici vrlo opasno. Upravo iz razloga što bi me britanske vlasti mogle povezivati sa stvarima o kojima ništa ne znam, odlučio sam ne imati posla s njim - rekao je Morozov, a prenosi Mirror.

Morozov, bivši glavni urednik analitičke službe Kremlja prognan je u Veliku Britaniju nakon što je u Rusiji radio na razotkrivanju korpupcije.

- Mislim da Putin ne može stajati iza ovoga, jednostavno zbog toga što znam na koji način Kremlj funkcionira. Putin ne voli skandale i želi da sve prolazi u miru. Radio sam tamo’i znam o čemu pričam - kazao je za kraj Morzov.

Kako piše Daily Mail, pukovnik Skripal živi u kući vrijednoj gotovo 400.000 eura, a vjeruje se da je doživio dvostruku obiteljsku tragediju. Njegov sin (43) umro je prošle godine u Sankt Peterburgu, nakon što je primljen u bolnicu zbog problema sa jetrom, a pet godina prije toga Skripalova je supruga umrla od raka.

Policija od nedjelje poslijepodne čuva njegovu kuću u Salisburyju, a susjedi kažu da ju je kupio 2011., godinu prije nego što mu je izgubio suprugu Ljudmilu.

- Živio je ondje sa svojim sinom i njegovom partnericom. Nismo s njima puno razgovarali, ne znam čime su se bavili, rekao je jedan susjed.

- Nismo znali da je bio špijun, ali definitivno se isticao, moglo se zaključiti da je Rus, ispričao je drugi susjed.

Exclusive: CCTV believed to show former Russian spy Sergei Skripal and 'daughter' in Salisbury moments before they were found unconscious pic.twitter.com/RM9sh78hd6