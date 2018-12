Tvrtke Agrokora mijenjaju ime: Nema više Leda, Konzuma...

Tvrtke u vlasništvu Grupe Agrokor dobile su nova imena. Nova imena društava koja će početi s operativnim poslovanjem po završetku implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora sastoje se od starog imena i dodatka plus.

Tako će, primjerice, Konzum po završetku implementacije poslovati pod imenom Konzum plus, Jamnica pod imenom Jamnica plus, Zvijezda kao Zvijezda plus, Ledo pod imenom Ledo plus itd. U prijelaznoj fazi sjedišta svih novih društava bit će u Zagrebu, a po implementaciji nagodbe bit će vraćena u gradove u Hrvatskoj u kojima su sada, javlja Tportal.

- Staro ime zadržano je u nazivima novih tvrtki radi očuvanja vrijednosti snažnih brendova ovih kompanija, koje će i nakon implementacije nagodbe nastaviti nastupati na tržištu pod sadašnjim brendovima - ističe se u priopćenju iz Agrokora.

Za razliku od zrcalnih društava, krovna kompanija Agrokor d.d. će do kraja siječnja dobiti potpuno novo ime te više neće koristiti naziv 'Agrokor'.

Sve ove promjene dio su procesa implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora, koji bi trebao biti završen do kraja prvog kvartala 2019. godine. U međuvremenu, izvanredna uprava Agrokora pod vodstvom Fabrisa Peruška i Irene Weber po okončanju financijskog provodi i poslovno restrukturiranje kompanije.





Tema: Akcija Agrokor