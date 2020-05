U 55 dana s protezom će proći 1100 km, od Prevlake do Istre

- Sretan sam i uzbuđen što sam nakon male odgode zbog pandemije, krenuo na ovu veliku avanturu. Savladavanje ove staze osobno bi mi puno značilo, jer bih svoje granice pomaknuo na višu razinu. No, moj najveći uspjeh bit će ako ću i jednog čovjeka, bio on s invaliditetom ili ne, potaknuti na buduću aktivnost u prirodi, govori Damir Šimunić (46), bivši pirotehničar iz Karlovca i ambasador Ottobock Adria. Trenutno prolazi kroz Via Adriatica Trail, 1100 kilometara dugu planinsku stazu koja se proteže od Prevlake na jugu Hrvatske do rta Kamenjak koju je nakanio prohodati u 55 dana i tako postati prvi čovjek s protezom kojem je to uspjelo.

U prvih devet dana prohodao je čak tri dionice ukupne duljine 250 kilometara - od rta Oštra na Prevlaci do Ploča. Sada ga očekuje četvrta dionica, uspon na Biokovo.

-Impresioniran sam dobrotom trail angela koji su mi pomagali na prve tri dionice te podrškom planinarskih društava. Ova staza je i izazov za protetičko pomagalo jer ga nikada nisam u kontinuitetu koristio na tako zahtjevnom terenu na kojem može doći do nepredviđenih situacija - govori Damir koji se veseli što će upoznati dobar dio Hrvatske, a pritom uživati u prirodi i razgledavanju kulturno-povijesnih znamenitosti. Njegova proteza Triton izrađena je od karbona radi ekstremnih naprezanja i po svojoj konstrukciji pogodna za prilagodbu po neravnim terenima po kojima će uglavnom i hodati.



Damir je stopalo izgubio 2008. godine, dok je razminiravao teren. Ubrzo nakon nesreće spojio se sa stručnjacima iz Ottobock Adrie, tvrtke koja proizvodi protetička i ortotička pomagala za ljude s invaliditetom. Ubrzo je dobio adekvatno protetičko pomagalo. Vrlo je aktivan i često planinari u zemlji i inozemstvu.

- Naša suradnja traje od 2008., praktički od prvih koraka s protetičkim pomagalom. Pratili smo ga na planinarskim turama u Aziji i Africi, kako i u ovom najvećem izazovu. Kada je spomenuo da želi prehodati Via Adriaticu, prvo smo razmišljali o sigurnosti, udobnosti i izdržljivosti proteze. To smo s određenom optimizacijom vjerujem i postigli rekao nam je Tomislav Švigir bacc Protetike i ortotike.

Budući da je staza vrlo zahtjevna i traži puno fizičke aktivnosti u kratkom periodu, tehničari Ottobock Adrie stalno su u kontaktu s Damirom kako bi mu pružili potporu u slučaju nezgode na stazi.

Damir mora jako paziti da se ne ozlijedi, jer će više tjedana u kontinuitetu biti pod opterećenjem od 25 kilograma. S obzirom na to da je opskrba hranom i vodom na nekim dijelovima staze otežana, pomažu mu planinarski entuzijasti, trail angeli, ali i HGSS i planinarska društva.



