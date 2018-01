U Australiji se od vrućine tope ceste, temperature i do 46°C

Australska istočna obala topi se pod toplinskim valom koji ju je zahvatio ovih dana.

Iako je u Australiji kalendarski ljeto, temperature su nesnosne i penju se i preko 40 stupnjeva Celzija. Stanovnici Sydneyja i Melbournea pozvani su da ne izlaze za vrijeme najvećih vrućina.

Vrijedi i zabrana paljenja vatre na otvorenom u državi Viktoriji i otoku Tasmaniji nakon što se čak 10 kilometara autoceste Hume počelo topiti pod jakim suncem.

Truly bizarre!



Traffic is crawling on the Hume Freeway near Broadford because it is MELTING!? pic.twitter.com/vBrFXcRDEX — 3AW Melbourne (@3AW693) January 5, 2018

Zbog topljenja asfalta nastale su velike gužve na inače vrlo prometnoj autocesti.

@Y7News @7NewsMelbourne @9NewsAUS Traffic at a standstill on the Hume outside broadfoard due to melting tar pic.twitter.com/9H01zqQrue — Steph Harris (@StephHarris26) January 5, 2018

Australske vlasti izdale su upozorenje stanovništvu te zamolile da izlaze iz svojih domova samo ako je to prijeko potrebno. Prognoza za subotu u Melbourneu predviđa temperature do 41 stupanj, no nedjelja će im donijeti olakšanje i pad temperature za 20 stupnjeva.

Foto: Screenshot/Bureau of Meteorology

Jug Australije i Canberra tijekom vikenda će se pržiti na 38 stupnjeva, a u nekim dijelovima juga očekuju se temperature do čak 46 stupnjeva, piše Daily Mail.