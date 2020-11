Blizu Beroševog ureda svaki su vikend ilegalni korona tulumi, a ministar o tome nema pojma...

U dvije prostorije s visokim stropovima koje su nekad služile kao skladište, već mjesec dana održavaju se 'ilegalni tulumi' gdje goste 'biraju' preko nadzornih kamera. Svega 50-ak metara od Beroševog ureda

<p>Pozivam sve građane i medije koji imaju informacije o odvijanju na ilegalnim lokacijama ili izvan radnog vremena da obavijeste inspektorat ili civilnu zaštitu ili policiju, rekao je ministar <strong>Davor Božinović </strong>te najavio strože kazne nakon što se uveliko pročulo da se diljem Zagreba vikendima održavaju 'ilegalni tulumi'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj je opet rekordan dan s 3521 novooboljelih</strong></p><p>No, upravo u kompleksu Ksaver gdje se nalazi Ministarstvo zdravstva, ali i državna agencija Hamag-Bicro, svoje mjesto našao je i noćni klub u kojem se gotovo svakog vikenda održavaju 'ilegalni tulumi'.</p><p>Nimalo tajni. </p><p>- I prije ove pandemije ovdje su se održavali partiji, najčešće je to počinjalo u ranim jutarnjim satima kada se zatvore klubovi. Ja radim od šest i često znam viđati mlade, ali i starije ljude kako se motaju ovdje, no nikad nije bilo nikakvih problema jer svi oni koji tu dođu budu vrlo pristojni i kulturni. U posljednje vrijeme načuo sam da rade od ponoći, ali po istoj praksi, kada se svi klubovi i kafići u gradu zatvore, ljudi ovdje najčešće dolaze na aftere koji traju do prijepodnevnih sati - ispričao nam je zaštitar zadužen za čuvanje kompleksa Ksaver, čija je zaštitarska kućica tik do 'misterioznih' smeđih vrata iza kojih se održavaju tajni techno tulumi. </p><p>Upravo iza tajnih i 'ilegalnih' tuluma stoji<strong> Krešo Leboš</strong>, poznati DJ i vlasnik SoudFactoryija, popularnog zagrebačkog kluba koji se u kasno ljeto 2019. preselio s prostora Paromlina u bivše industrijsko skladište na Ksaveru, a otvoren je službeno 13. rujna 2019. godine.</p><p>Krešo je tada, prilikom otvorenja, za portal <a href="https://www.mrtvaegzotika.com/ispod-pulta/kreso-lebos-o-novom-soundfactoryju-cilj-je-targetirati-zatvoreniju-publiku-koja-je-tu-samo-zbog-glazbe-i-plesa/">mrtvaegzotika.com</a> rekao da mu je cilj targetirati zatvoreniju publiku koja je tamo samo zbog plesa i glazbe, homogena i povezana izričito kvalitetom i nekomercijalizmom te da ubuduće planiraju biti vrlo restriktivni pri odabiru ekipe koja će uopće moći ući u klub. </p><h2>Zaštitari preko nadzornih kamera biraju kome će otvoriti vrata kluba</h2><p>Drugim riječima, samo je određena publika znala za tulume i samo su 'odabrani' ljudi mogli ući unutra. Na samom ulazu kluba postavljeno je nekoliko kamera kojima su zaštitari koji su radili tamo, pratili tko im dolazi i što se događa izvan zatvorenih vrata.</p><p>Možda je i to bio razlog zašto je klub izvrsno radio usprkos svim epidemiološkim mjerama stožera. Kako smo doznali iz povjerljivih izvora, u klub su najčešće dolazile i neke utjecajne javne persone poput glumaca, novinara, doktora i sličnih njima te da to nije nikakva tajna. </p><p>- O da, da. Bude često mladih ovdje po parkiralištu. Najčešće ih srećem nedjeljom ujutro kada šećem pse, ne bih rekla da budu baš do 15 sati, mislim da je to malo prenapuhano. Mi susjedi znamo vrlo dobro što se događa ovdje, ali ne sjećam se da je nekad bilo nekih problema - kratko nam je rekla starija gospođa u prolazu. </p><h2>Samo sok i voda</h2><p>Također, zaštitar s kojim smo razgovarali kune se da u tom klubu nema točenja alkohola, a oni koji su sa svojim pićem došli u nadi da će ući unutra, gotovo uvijek ostanu vani. </p><p>- Zaštitari ne dopuštaju da se unosi bilokakav alkohol, i znam da se unutar kluba ne toči ništa osim soka i vode. O ostalim supstancama koje se tamo konzumiraju, ne bih govorio. Ono što mogu reći jest da ovdje nikad nije bilo nikakvih problema s tim ljudima čak nema ni galame. Svi koji dođu su izrazito ljubazni, posebno prema meni jer sam odmah tu pored, ali nemam nikakve veze s njima pa ih uputim samo do vrata - kratko nam je rekao. </p><p> </p><p>Iako je klub nadomak samom Ministartvu zdravtsva, čudno je što ni sam ministar Vili Beroš nije znao što mu se događa tik pred nosom, iz Ministarstva su za <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/pozivaju-gradane-da-im-jave-gdje-su-tajni-tulumi-a-najposjeceniji-klub-je-u-berosevu-dvoristu-15005165">Jutarnji list</a> izjavili da oni nemaju nikakva saznanja o takvim tulumima te da nisu zamjetili nikakva događanja jer njihovi zaposlenici rade od 8 do 16 sati.</p><p>No, prema riječima zaštitara s kojim smo razgovarali, neki službenici dobro su znali što se događa iza zatvorenih vrata, no nisu ni slutili da se to događa baš u vrijeme kada epidemija u Hrvatskoj bukti. </p><p>- Kako klub radi samo subotom i nedjeljom, kada u Ministarstvu nema nikoga, nitko odande nije dolazio. No, u samim začecima došla je ovdje jedna službenica i pitala zašto joj se kancelarija 'trese', objasnili su joj da se tu održavaju afterpartyiji pa je ona i sama išla provjeriti što se događa. Zatim ju je i Krešo išao potražiti jer ga je zanimalo koliko se jako čuje glazba kako bi znao gdje treba staviti izolaciju. Sada se skoro ništa ne čuje - pojašnjava nam zaštitar te dodaje da unazad nekoliko dana policija ovdje stalno dolazi, ali nikad nikoga ne zatiče. </p><p>Osim toga, ispričao nam je da je ovdje preko ljeta bilo mirno jer su se na neko vrijeme preselili negdje na more, a 'novu sezonu' su otvorili ponovno u listopadu. To potvrđuje i njihova Facebook stranica SoundFactory čiji je 'feed' ispunjen eventima koji se proklamiraju potpuno legalnim, poštivajući sve epidemiološke mjere.</p><p>Naišli smo i na jedan događaj u kojem je glasilo da je maksimalan broj okupljanja 110 ljudi te da se vrata otvaraju u 23.00, a zatvaraju u 00.00 sati, a po svemu sudeći, nakon što se vrata kluba zatvore nakon ponoći, u njega mogu ući samo 'odabrani'. </p><p> </p><p>O navedenom slučaju, kontaktirali i vlasnika Krešu Leboša, koji nam do kraja pisanja ovog članka još nije odgovorio na naše upite.</p><p> </p><p> </p>