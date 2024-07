U BiH još jedan smrtni slučaj od ospica, preminuo mladić (18). Uzrok niska procijepljenost

Još jedan smrtni slučaj povezan s ospicama zabilježen je u Bosni i Hercegovini, a preminuo je 18-godišnjak iz Zenice, potvrdili su iz ministarstva zdravstva Zeničko-dobojske županije.

Ranije ovog tjedna u Sarajevu je preminuo 17-godišnjak koji je također obolio od ospica pa je od tada proglašena epidemija u Sarajevskoj županiji, a sada i u Zeničko-dobojskoj.

Oba smrtna slučaja povezuju se s niskom stopom procijepljenosti djece, do čega je dovela kampanja na društvenim mrežama potaknuta neutemeljenim tvrdnjama o povezanosti cijepljenja protiv morbila s pojavom autizma kod male djece.

Ministrica zdravstva Zeničko-dobojske županije Aida Salčinović kazala je lokalnim medijima kako je u toj županiji procijepljenost djece protiv ospica na razini od tek 37 posto, što pogoduje širenju zaraza. U toj je županiji do sada potvrđeno više od 1200 slučajeva zaraze ospicama.

"Ja jedino mogu apelirati na roditelje da cijepe svoju djecu i tako ih zaštite", kazala je Salčinović.

Za učinkovito sprječavanje širenja zaraznih bolesti pa tako i ospica nužno je osigurati procijepljenost od barem 95 posto. Cijepljenje protiv zaraznih bolesti je u Federaciji BiH obveza regulirana zakonom koji je na snazi od 2005. godine no roditelji unatoč tome masovno odbijaju cijeliti djecu pod različitim izgovorima a kazne koje za to dobiju su novčane i to u simboličnim iznosima.