Ceste u Bosni i Hercegovini među najsmrtonosnijima su u Europi jer na njima svake godine pogine gotovo 70 osoba na milijun stanovnika, pokazuju rezultati istraživanja koje je objavio Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

Istraživanje je temeljeno na podacima iz 2020. godine, a u toj se godini potvrdilo kako je u BiH i dalje znatno veći broj poginulih u prometnim nesrećama nego što je to prosjek na razini Europske unije.

U BiH se prošle godine dogodilo nešto više od 29 tisuća prometnih nesreća, od kojih 6260 s poginulim i ozlijeđenim osobama.

Poginulo je 69 osoba na milijun stanovnika, što je daleko iznad prosjeka u EU, gdje je zabilježen 51 smrtni slučaj na milijun stanovnika, prenose u četvrtak banjolučke "Nezavisne novine".

Veliki broj poginulih i prometnih nesreća zabilježen je unatoč činjenici da je ukupni cestovni promet zbog pandemije prošle godine bio smanjen pa je dnevni prosjek prometnih nesreća bio 81, od čega je 17 za posljedicu imalo ozlijeđene ili poginule osobe.

Ovakvi podaci proistječu iz činjenice da je BiH premrežena uglavnom loše održavanim i nepreglednim cestama, dok gradnja autocesta napreduje veoma sporo.

Najrizičnijim cestama u BiH smatraju se one koje povezuju sjever i jug zemlje odnosno granice s Hrvatskom.

Na prvom je mjestu po broju nesreća ključna magistralna cesta koja povezuje Bosanski Šamac i granični prijelaz Doljani kod Metkovića, posebice na dionicama između Zenice i Maglaja te Jablanice i Mostara, zatim ceste između Doboja i Lukavca, Bugojna i Gornjeg Vakufa/Uskoplja, te Banje Luke i Jajca.

U BiH je do sada izgrađena tek skromna mreža autocesta. Ona na koridoru V c koji bi kroz BiH trebao prolaziti u dužini od 330 kilometara na najprometnijem pravcu sjever-jug i biti poveznicom između Budimpešte i Ploča gradi se već više od dvadeset godina, a dosad je u promet pušteno tek nešto više od 140 kilometara kojima su povezani Sarajevo i Zenica te okolica Međugorja i granični prijelaz Bijača. Još nema naznaka kada bi ova autocesta mogla biti u cijelosti dovršena, no izvjesno je kako se to neće dogoditi do kraja ovog desetljeća.

Autocestom se može prometovati još između Doboja i prijelaza kod Bosanske Gradiške. Ta prometnica duga je 90 kilometara, no neće biti u cijelosti u funkciji dok se ne dovrši gradnja novog mosta preko Save koji bi povezao BiH s Hrvatskom.