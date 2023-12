U bombardiranju Gaze ubijen palestinski pjesnik Refaat Alareer: 'Ovo je golem gubitak'

Palestinski pjesnik Refaat Alareer, predvodnik mlađe generacija autora u Gazi koji se zavjetovao da će na englesom jeziku ispisati njihovu povijest, ubijen je noću na petak u izraelskom napadu, objavili su njemu bliski ljudi.

- Ubojstvo Refaata tragično je, bolno i skandalozno. To je golem gubitak- komentirao je na platformi X njegov prijatelj Ahmed Alnauk.

Pjesnik je ubijen u smrtonosnim napadima u četvrtak navečer na sjeveru Pojasa Gaze, prema navodima ministarstva zdravstva u Gazi kojim upravlja islamistički pokret Hamas.

- Srce mi je slomljeno, moj kolega i prijatelj Refaat Alareer ubijen je sa svojom obitelji prije nekoliko minuta- napisao je na Facebooku njegov prijatelj, pjesnik iz Gaze Mosab Abu Toha.

Profesor engleske književnosti na islamskom sveučilištu u Gazi, Refaat Alareer bio je jedan od utemeljitelja projekta "We are not numbers" ("Mi nismo brojevi"), kojim su se autori iz Gaze povezali s "mentorima" u inozemstvu koji im pomažu da stvarnost na palestinskim područjima pretoče u prozu na engleskom jeziku.

Alareer je objavio knjigu "Gaza writes back" (Gaza uzvraća pisanjem), kronikama života u Gazi iz pera mladih palestinskih autora, te knjigu "Gaza unsilenced" (Gaza neušutkana).

U odgovoru na napad 7. listopada kojim je Hamas divljački usmrtio 1200 ljudi u Izraelu i uzeo za taoce oko 240 ljudi, Izrael provodi operaciju masovnog bombardiranja kako bi "izbrisao Hamas" koji i Izrael i SAD i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom.

U dva mjeseca rata ubijeno je više do 17.000 Palestinaca, većinom žena, djece i mladih ljudi, prema podacima Hamasova ministarstva zdravstva.

Nekoliko dana nakon početka izraelske kopnene ofenzive, Refaat Alareer odbio je napustiti sjever Pojassa Gaze koji je epicentar sukoba.

Objavio je na mreži X pjesmu koja je postala viralna pod naslovom "If I must die" ("Ako moram umrijeti") koju završava riječima "Neka to donese nadu, neka postane priča".