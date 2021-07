Vijeće za elektroničke medije (VEM) otvorilo je prošlog tjedna osam ponuda za koncesiju na 101 MHz, a osim donedavnog koncesionara Radija 101, prijavile su se i tvrtke povezane s poduzetnicima Emilom Tedeschijem i Ivanom Čermakom, kao i neke za koje se sumnja da imaju prikrivene vlasnike.

Na frekvenciji 101 MHz do ponoći 31. svibnja emitirao je nekad kultni Radio 101 čiji je vlasnik Thomas Alexander Thimme izgubio koncesiju i ''ispao'' iz etera jer je na ranijem natječaju tijekom svibnja VEM odbio njihovu ponudu zbog nepotpune dokumentacije. Radio 101 d.o.o, tvrtka tog njemačkog poduzetnika, predala je izvan roka potvrdu o podmirenju poreznih obaveza, kao i nedostatnu potvrdu o osiguranom novcu za tromjesečno poslovanje. Osim toga, u medijima su se navodili nagomilani dugovi ''Stojedinice'', ali i blokade poslovanja.

Drugi ponuditelj na tom ''propalom“ natječaju bio je Top radio d.o.o čiji je u sudskom registru upisani vlasnik Ivan Jurić Kaćunić prije odlučivanja o koncesiji iznenadno povukao svoju ponudu.

No, taj isti Top Radio, kao i Radio 101, ipak su se javili na ponovljeni postupak dodjeljivanja koncesije koji je VEM pokrenuo već 9. lipnja, ali su ovaj put, pomalo neočekivano, dobili i još šest konkurenata među kojima su i tvrtke nekih moćnih hrvatskih poduzetnika.

Poduzetnici u utrci za radio valove

Prije svega, to je Zwei 01 d.o.o, tvrtka osnovana i u sudski registar upisana 23. lipnja, za vrijeme trajanja natječaja za 101 MHz, s temeljnim kapitalom od 60.000 kuna i s tri u javnosti poznata osnivača.

Riječ je o Siniši Švecu, nekadašnjem voditelju Radija 101 iz ''zlatnih'' dana, a danas voditelju zagrebačkog Yammat FM-a. Zwei 01 ima ukupno tri osnivača, a osim Šveca tu su i odvjetnik Čedo Prodanović i poduzetnik Emil Tedeschi, vlasnik Atlantic grupe, ističe Zoran Kovačević s portala Media Daily i jedan od najboljih poznavatelja radijske scene.

''Tedeschi je preko svojih tvrtki suvlasnik Yammat FM-a s 51 posto pa u ovoj tvrtki, zbog zakonskih ograničenja, ne može imati više od 30 posto vlasništva. Za pretpostaviti je da će ime programa biti Radio 201, ako je suditi po imenu tvrtke'', ističe Kovačević.

Dodaje i kako je u natjecanju za 101 MHz respektabilni konkurent Tedeschiju i partnerima tvrtka Crodux inženjering d.o.o., iza koje stoji poduzetnik Ivan Čermak koji, kako Kovačević ističe, doduše nema medijsko iskustvo, ali koji je poslovno i politički vrlo uspješan i moćan.

''Nedavno je prodao svoju naftnu tvrtku Crodux slovenskom Petrolu, a vjerojatno je jedini poduzetnik u ovom dijelu svijeta koji je čak tri puta izgradio i prodao naftnu kompaniju. Reklo bi se "pun je ko brod", ali bolje je pitanje što će mu to? Možda za djecu ili unuke da se malo 'igraju' ", ističe Kovačević.

Ponudu je VEM-u predala i Nepce svijet d.o.o. tvrtka iza koje stoji Renato Perica, poduzetnik koji se bavi organiziranjem evenata i koncerata te suvlasnik tvrtke koja stoji iza programa zagrebačke Tvornice Kulture.

Za 101 MHz su ponude predale i dvije tvrtke čiji su motivi za radijsku frekvenciju zanimljivi jer su ili osnovane uoči ovog natječaja ili su u to vrijeme promijenili ime i vlasničku strukturu.

Konkretno, za frekvenciju ''Stojedinice'' zainteresiran je Danijel Knežević , vlasnik tvrtke Dvadesetičetirisedam d.o.o. osnovane 18. lipnja s 20.000 kuna temeljnog kapitala. Kako poznavatelji radijske scene ističu, medijsko iskustvo tog ponuditelja je nepoznato, kao i motivi i pozadina uključivanja u borbu za radijsku koncesiju.

No, puno su poznatiji ''igrači'' iza tvrtke 101 FM radio d.o.o., koja se do kraja lipnja zvala Laganini FM Split kojem je, pak, osnivač bio Josip Majher, a do prije petnaestak dana direktor Srđan Hasić Vuđan. Uoči odlučivanja o 101 MHz, tvrtka je preimenovana i promijenjena joj je vlasnička struktura. Sada je jedini osnivač i direktor Igor Horvat iz Zagreba.

Ponuditelj s priznatom reputacijom u radijskom svijetu je Hurin promocija d.o.o. iza koje vlasnički stoji radijska udruga Hurin, a na čijem čelu je Željko Švenda. Hurin je udruga koja okuplja šezdesetak radio stanica, a za istaknuti je da se dosad nije javljala na ovakve natječaje.

Sumnja u prikrivene vlasnike

Novinar Saša Paparella poznat i po istraživanju (ne)transparentnosti vlasništva u medijima ukazuje na niz nejasnoća vezanih uz tvrtku Top radio d.o.o, čiji je jedini osnivač i direktor, kako se navodi u sudskom registru, Ivan Jurić-Kaćunić, no upućeni sumnjaju da se iza tog ponuditelja možda krije prikriveni vlasnik.

"Potpuno je nejasno zašto je tvrtka Top radio odustala na posljednjem natječaju AEM-a i to u trenutku kad su ostali jedini ponuditelj. Vlasnik i direktor Top radija je Jurić-Kaćunić, samoproglašeni 'vodeći radijski strateg' koji je prema sudskom registru povezan s tridesetak tvrtki iz radijskog biznisa, a većini je i vlasnik. Iako je neko vrijeme bio i vlasnik popularnih radijskih postaja kao što su Antena i Extra FM, nikad nije dao intervju u kojem bi objasnio kako je stekao te medije“, kazao je Paparella za Hinu. Dodaje i kako s u ovom slučaju treba osloniti na javne izvore.

''Iz sudskog registra može se saznati da je Jurić-Kaćunić poslovni partner Ivana Pripuza, sina poduzetnika Petra Pripuza, istog onog kojeg je Miroslav Kutle preko Nacionala nedavno javno optužio da mu je oteo vlasništvo u nekoliko popularnih radio postaja. U tim je medijima odbjegli tajkun godinama držao vlasničke udjele preko tajnih ortačkih ugovora ili paravan-vlasnika kao što je navodno Jurić-Kaćunić. Kutle tvrdi da ga je on iznevjerio i prešao na stranu obitelji Pripuz ", zaključuje Paparella.

Zaključno, za 101 MHz, ponovno je ponudu dao i njemački vlasnik Radija 101 d.o.o, što su za Hinu prokomentirali radnici tog radija koji su nakon gašenja ''stojedinice'' u radijskom eteru nastavili emitirati preko online streaminga.

''Jedino logično što se očekivalo jest da Thomas Alexander Thimme ponovno preda natječajnu dokumentaciju za frekvenciju 101 Mhz. Iskreno se nadamo da će Radio 101 d.o.o. dobiti frekvenciju. Zbog volje povratka u eter smo i ovdje. To je koncesija za frekvenciju 101 Mhz, na kojoj Radio 101 emitira već 37 godina'', poručili su dodavši i kako ne žele komentirati nijednu ponudu osim one Radija 101.

''Vjerujemo da će bilo tko od navedenih ponuditelja, u slučaju da dobije koncesiju, prepoznati rad zaposlenika Radija 101 i održati duh Radija 101. Želimo da Radio 101 i dalje živi, volimo ga te smatramo da je Radio 101 institucija koja nikako ne smije nestati'', zaključuju.

Odluku o davanju koncesije za 101MHz VEM bi trebao donijeti do 15. kolovoza

Piše: Miroslav Edvin Habek