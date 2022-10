U Brinju mjesecima žive bez vode: 'Katastrofa! Nemamo za piti, okupati se, oprati robu'

- Situacija je nepodnošljiva. Često nema vode, skoro svaki dan. Nekada je dva dana ima pa pet dana nema pa je u danu šest puta zatvore i tri puta puste. Nikada ne znamo što nas čeka. Bez vode ne možeš ništa, nemaš se u čemu oprat. Katastrofa! Ne mogu ja stalno sjediti u kupatilu i čekati kada će je pustiti pola sata. Razumijem da je tako bilo preko ljeta zbog suše, ali vode nema niti sada. Nije problem voda za piće nego se nemaš gdje okupati, robu oprati. U nedjelju treba djecu oprati za školu no nemaju se gdje oprati, no hajde i to pregrmimo djeca nisu prljava, no muški kada se zaprljaju u šumi ili u radionici a vode nestane. Svakako se snalazimo, srećom pa imamo šternu i suprug pazi kada ima vode da je brzo napuni - govori Ana, stanovnica Brinja koja kao i brojni sumještani gornjeg dijela Brinja muku muče s čestom nestašicom vode.