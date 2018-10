U ćeliji strgao krevet i iščupao kameru jer su mu se - smijali!?

U prostoriji u policijskoj postaji u Rovinju, u kojoj je bio prisilno smješten, skakao je po krevetu kako bi ga oštetio, u čemu je i uspio, učinivši ga neupotrebljivim. Nakon što su ga policajci prebacili u drugu prostoriju – iščupao je nadzornu kameru iz ležišta. Jedna je to od inkriminacija zbog koje je pulsko Općinsko državno odvjetništvo podignulo optužnicu protiv C. B. (29) iz Rovinja, po zanimanju pomoćnog kuhara. Osim za »oštećenje tuđe stvari«, C. B., zvani Beba, optužen je i za tešku krađu, kao i prvooptuženi A. J. (23) iz Rovinja, također kuhar po zanimanju, javlja Novi list.

Tužiteljstvo predlaže sudu da C. B. osudi na tri i pol godine zatvora. Optužba traži da mu sud opozove raniju uvjetnu osudu od godinu dana zatvora, pretvori u bezuvjetnu, te tu sankciju uključi u jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Za A. J. je pak zatražena kazna od deset mjeseci zatvora.

Oštećenje imovine MUP-a dogodilo se 13. lipnja ove godine, oko dva sata u noći, »u posebnoj prostoriji za smještaj osoba u Policijskoj postaji Rovinj«. C. B. je optužen da je, »u cilju da nanese štetu«, skakao po krevetu i oštetio daske ležišta kreveta, učinivši ih neupotrebljivima. Nakon toga su ga policijski službenici smjestili u drugu prostoriju u postaji, gdje je, oko 8.40 sati, pričinio novu štetu, iščupavši djelomično iz ležišta nadzornu kameru.

U istrazi, na ispitivanju u tužiteljstvu, C.B. je objasnio kako je istina da je daske kreveta oštetio skačući po njemu, jer je – htio ići na WC. Tužitelju je tvrdio da je zvao policajce jer je tada morao obaviti malu nuždu, ali oni nisu dolazili, a uz to je čuo kako mu se smiju. Što se tiče nadzorne kamere, kazao je da ju nije oštetio niti učinio neupotrebljivom, već ju je samo – prodrmao.

Teška krađa, za koju su optužena obojica kuhara, dogodila se 28. svibnja ove godine, nešto prije ponoći, u Ulici Franje Glavinića u Rovinju. A.J.se tereti da je tjelesnom snagom i nasilnim povlačenjem kvake otvorio ulazna vrata sobe u prizemlju kuće, pa su iz nje ukrali zračnu pušku, LCD televizor marke »LG«, muški ručni sat »Lee Cooper« i 1.500 kuna.