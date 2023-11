U četiri godine majke-dojilje donirale tri tisuće litara svoga mlijeka za nedonoščad, 'palčiće'

Od 2020. godine naovamo, otkad postoji, Banka humanog mlijeka pri KBC-u Zagreb prikupila je od majki dojilja - darivateljica gotovo tri tisuće litara mlijeka, kojim se zatim hrani nedonoščad u rodilištima i bolnicama. Mlijeko je od 2020. naovamo doniralo preko 250 majki, a njime je hranjeno gotovo tisuću prerano rođenih beba, točnije njih 974. Podaci su to koje za 24sata iznosi doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju u KBC-u Zagreb, voditeljica Banke humanog mlijeka.

Dojilje daruju viškove svoga izdojenog mlijeka, koje njihovo vlastito dijete ne treba u tolikim količinama.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Banka djeluje pri Hrvatskoj banci tkiva i stanica KBC-a Zagreb. Dosad je na odjele nedonoščadi u Hrvatskoj otišlo 2.150 litara za njih dragocjene hrane - doniranog humanog mlijeka. To se mlijeko daje "palčićima" u inkubatorima, čije majke još nisu uspostavile laktaciju, sve do trenutka kad ne počnu i same izdajati, ili ako izdajati ne mogu. Humano mlijeko je za te bebe najbolja moguća hrana, ali i lijek. Na Rebru, otkad Banka postoji, nisu imali ni jednu, prije čestu operaciju nedonoščadi zbog nekrotizirajućeg enterokolitisa - crijevne bolesti koja može biti smrtno opasna po dijete. Donirano humano mlijeko značajno smanjuje teške upale crijeva kod nedonoščadi, a zahvaljujući njegovu sastavu, ove se bebe bolje razvijaju i rastu, imaju manje infekcija te su otpornije.

Težina ovih beba ne premašuje kilogram i pol, neke se rađaju i sa samo 500 grama.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U svakom trenutku Banka ima od dvadeset do trideset darivateljica, u prosjeku doniraju po tri mjeseca, neke i puno dulje. Dosadašnja je rekorderka žena koja je kroz devet mjeseci Banci poklonila čak 150 litara svoga mlijeka! I to viška, ostatak je popila njena beba.

Darivateljice moraju biti zdrave žene, čija se krv kontrolira svaka tri mjeseca, kontroliraju se i uvjeti u kući. Ne smiju biti pušačice, kava i alkohol smiju se konzumirati, ali u jako malim količinama, dok oko prehrane nema nikakvih posebnih pravila. Jedino što se majkama vegetarijankama i vegankama kontrolira imaju li dovoljno vitamina B12, a sve majke pak u Banci podsjećaju da redovito steriliziraju izdajalice.

Mlijeko u Banku dolazi zaleđeno, odleđuje se tek prije pasterizacije, odnosno upotrebe. Kontrolira se njegova zdravstvena ispravnost, kao i nutritivna vrijednost. Banka se nalazi tik uz rodilište u Petrovoj.

Najviše se darivateljica Banci javilo na početku njenog rada, 2020. godine, njih 83, otkad im se broj smanjuje, i ove ih je godine samo 39. Međutim, poklanjaju puno veće viškove svoga mlijeka - po darivateljici gotovo 16,5 litara mlijka samo u prvih devet mjeseci ove godine, dok je ta brojka, primjerice, cijele 2020. iznosila samo šest litara, a lani, usporedbe radi, nešto malo manje od 15 litara.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U prvih devet mjeseci ove godine darivateljice su poklonile 641 litru svoga mlijeka, očekuje se do kraja godine da će ga biti 856 litara, nešto manje nego u prošloj godini, ali je lani i darivateljica bilo puno više, 61. Količina je važna, jer ide u KBC Rebro, u rodilište u Petrovoj, KBC Osijek, KBC Split, KB Merkur, KB Sveti Duh, u opće bolnice Slavonski Brod, Varaždin, Bjelovar i Čakovec.

Humano mlijeko - majčino ili donirano, za "palčiće" je suho zlato. Puno je antitijela, vitamina, prroteina, svega. A čin drugih majki koje ga doniraju pun je altruizma. Nestašica humanog mlijeka dosad nije bilo, ali su uvijek potrebne nove darivateljice jer majke odlaze s prestankom laktacije.