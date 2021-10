U modelu C, odnosno potpuno u online nastavi, trenutno je oko sedam škola u Hrvatskoj. Zasad nema razgovora o tome da se to uvede za sve škole u Hrvatskoj, no zaraženih među učenicima i nastavnicima sve je više.

Potvrdili su jučer tako iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Njihovi podaci pokazuju kako je nakon vikenda bilo 3820 Covid pozitivnih učenika na razini cijele Hrvatske, a njih 10.115 je u samoizolaciji. Zaraženih djelatnika u školama je 554, a u samoizolaciji ih je 159.

- Buknulo je tijekom vikenda, čekamo daljnje upute. Trenutno imamo učenike u samoizolaciji u sedam ili osam razreda, a dva su nam u potpunosti u online nastavi - kazao nam je Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Mnogo pozitivnih za vikend

Njegova kolegica i predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja kaže kako nema potrebe proglašavati model C za sve škole. I u ministarstvu ističu kako dosad nisu primili obavijest osnivača o promjeni modela izvođenja nastave za sve škole na svom području.

Ono što planiraju i što će vjerojatno provesti je online nastava za osnovne i srednje škole idući četvrtak i petak, nakon što završe jesenski praznici za Sve svete.

Podsjetimo, učenici su na praznicima u ponedjeljak, utorak i srijedu te se na nastavu trebaju vratiti u četvrtak.

- Ono o čemu se govorilo je pojačana kontrola onih mjera koje su na snazi, korištenje maski, također se nastavljaju razgovori vezani za to što nam je četvrtina zaraženih iz školskog sustava, 25 posto, i razgovarali smo o tome kako iskoristiti neke nadolazeće blagdane, da se ona dva dana ne ide u školu. Ne bih htio prejudicirati - potvrdio je jučer i predsjednik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

No iz Ministarstva oštro poručuju da takve odluke nema i da se ne planira online na razini cijele Hrvatske.

Kažu tako i u zagrebačkom Gradskom uredu za obrazovanje.

Svi čekaju praznike

No Stožer civilne zaštite Istarske županije danas raspravlja upravo o mogućnosti da sve tamošnje škole od 2. studenog krenu s online nastavom.

Tako bi školski uzrast nakon kratkog jesenskog odmora zbog blagdana Svih svetih mogao ostati kod kuće zbog online nastave.

Naime, ovog će tjedna poduzeti određene mjere kako bi smanjili broj novozaraženih, a prvi čovjek istarskog stožera, Dino Kozlevac, potvrdio je da se od ukupnog broja novozaraženih čak između 50 i 60 posto odnosi na učenike osnovnih i srednjih škola.