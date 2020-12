Već se mjesecima ravnatelj Opće bolnice Našice Hrvoje Šimić i Osječko-baranjska županija bore za financijsku stabilizaciju ove ustanove koja gotovo cijele godine ima problem s isplatom plaća za svojih 404 stalno zaposlenih djelatnika. Iako su već trebali dobiti plaću za studeni, djelatnici našičke bolnice nisu je dobili.

- Otkako je država usvojila novi način obračuna plaća, s povećanjem plaća za sve djelatnike, nismo uspjeli postići balans prihoda i rashoda. Plaće, naime, ne prate prihode bolnice. Naš financijski limit je porastao za 12 posto, a plaće su skočile za 35 posto, odnosno imamo limit od 5,3 milijuna kuna, a samo za plaće moramo dati 6,5 milijuna i to bez ostalih prava koje radnici imaju po kolektivnom ugovoru. Mjesecima šaljem apele u Ministarstvo zdravstva i HZZO da se nađe rješenje za tu situaciju. Ovoga mjeseca uspjeli smo isplatiti Božićnicu, dar za djecu i putne troškove no, za plaće nismo imali. Uskočila je Županija osječko-baranjska koja je platila 2,4 milijuna kuna potrebnih za plaće. Novac je na računu bolnice i dobili smo ga dan prije Božića pa ga nismo uspjeli isplatiti djelatnicima zbog prestanka rada platnog prometa. Plaće djelatnicima bit će isplaćene u ponedjeljak - kaže ravnatelj bolnice Šimić dodajući kako nakon ovoga očekuju sastanke u Ministarstvu i sa HZZO jer im je ova daljnja situacija neodrživa.

Djelatnici našičke bolnice ogorčeni su ovim stanjem, tim više što su prije nešto više od dva mjeseca svi stavljeni u funkciju sekundarnog Covid centra osječkog Kliničkog bolničkog centra. Ulažu prekomjerne napore da svojim radom prate i svoje redovne pacijente i one koji im pristižu iz cijele Županije, a zaraženi su Covidom.

- U protekla dva mjeseca imamo 247 izliječenih pacijenata od Covida, ali i 57 umrlih. Zbog toga što smo postali Covid bolnica gotovo da smo prestali raditi preglede hrvatskih branitelja i preventivne preglede protiv zloćudnih bolesti, a to su aktivnosti na kojima smo zarađivali toliko da možemo pokriti sve svoje troškove. Sada to ne radimo jer smo Covid centar i jer naprosto ne stižemo - dodaje ravnatelj i ističe kako sada imaju paradoks jer je našička bolnica iznimno napredovala u opremi, kadru, palijativnoj njezi; imaju 404 djelatnika, što je najviše do sada i time se ponose jer iz ostalih bolnica djelatnici odlaze, imaju 21 užih specijalizanata i 48 sa studija sestrinstva. Po svim referencama trebali bi raditi uspješno no, prezaduženi su a HZZO nije spreman izići im u susret.

- Naš je najveći problem nastao 2013. godine kada smo otišli u sanaciju, kao i sve druge hrvatske bolnice, a umjesto da smo sanirani, dodijeljeni smo Županiji u još goroj situaciji. Imali smo 14 milijuna duga kada smo ušli u sanaciju, a iz nje smo izašli sa 22 milijuna. Sanaciju je tada vodila država, bivša vlast. Od 2016. godine šaljemo Ministarstvu apele za pomoć i sada smo došli do ovoga - ističe Hrvoje Šimić, ravnatelj Opće bolnice Našice, koji je u nekoliko navrata do sada slao mailove isprike i objašnjenja svojim djelatnicima zbog kašnjenja ili neisplate plaća moleći ih za strpljenje, dok se sredstva ne nabave.