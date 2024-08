U Crikvenici je pronašla bunt novčanica po 50 eura pa zvala policiju: 'Možda je bilo za lijek'

Žena (56) je 20. kolovoza na autobusnom kolodvoru u Crikvenici pronašla novac na bankomatu i o tome obavijestila policiju.

Policija joj je zahvalila na hvalevrijednom i odgovornom ponašanju.

Također, policija poziva nepoznatog vlasnika da se javi u Policijsku postaju Crikvenica, kako bi preuzeo svoj novac. Vlasnik novca može se javiti osobno u Policijsku postaju Crikvenica, Kralja Tomislava 85a, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

'Oteto je prokleto'

Riječ je o N.T. iz Novog Vinodolskog koja nije htjela otkrivati identitet i fotografirati se jer, kako kaže za Novi list, publicitet joj nije potreban.

- Ne želim da me ljudi poslije zaustavljaju i govore: 'Bravo, svaka čast!' ili 'Ti si luda' - govori žena. Ranije tog jutra kad je pronašla novac na bankomatu bila je baš - na policiji. I to iz razloga jer već dvije godine ima problema s ljudima koji dolaze na njezinu adresu, lažno se predstavljaju, a čak su joj u jednom navratu i otuđili imovinu.

- Tog jutra zaputila sam se u policijsku postaju u namjeri da porazgovaram s policijskim službenicima o svom slučaju i pokušam otkriti o kome se radi. Nakon toga sam bila gladna, nisam imala novaca i otišla sam do autobusnog kolodvora ravno na bankomat. Izvadila sam karticu i zatim uočila snop novčanica koji je virio iz bankomata. Ostala sam bez teksta, izvukla bunt novčanica od po 50 eura i odmah nazvala policiju. Nije mi bilo lagodno držati taj novac u rukama jer nikad ne znate tko može naići i što vam napraviti - rekla je za Novi list pa dodala:

- Za to vrijeme uz mene je bila gospođa Ana kojoj ovim putem želim zahvaliti što je čitavo vrijeme bila uz mene i zajedno sa mnom čekala policiju. Ona je skoro zaplakala zbog toga što sam odlučila napraviti i čitavo me vrijeme ohrabrivala. Kad joj je došao autobus, istovremeno je došla je i policija, i to onaj isti policajac kod kojeg sam bila ranije tog dana. Rekao mi je: 'Valjda je Bog htio da se ponovo vidimo'. Dodaje kako nije niti brojila novce već su to učinili policijski službenici pri podnošenju zapisnika.

N. T. kaže kako niti sekunde nije razmišljala da novac zadrži.

- Vodim se onom filozofijom 'oteto je prokleto'. Uostalom, nikad ne možete znati za što nekome treba taj novac. Mogla je to njoj ili njemu biti posljednja kinta iz džepa. Možda je za lijek ili, ne daj Bože, za sahranu - rekla je.

Tog istog dana kad je bila na policiji i pronašla novac na bankomatu napokon je saznala tko su počinitelji koji su se lažno predstavljali i neovlašteno ulazili u njezino dvorište.

RIJEŠITE ANKETU: