U Dalmaciji gužve na magistrali i sudar u Dicmu. U Zagrebu su radovi, objavili obilazne pravce

RADOVI U ZAGREBU

Počeli su radovi na održavanju nadvožnjaka na Slavonskoj aveniji iznad Ulice grada Gospića koji će trajati sljedećih 5 mjeseci te će biti otežano prometovanje.

Za promet će u prvoj fazi radova biti zatvoren sjeverni kolnik te će se promet u smjeru istok - zapad odvijati dvosmjerno donjom razinom raskrižja, u dva prometna traka.

Za vrijeme radova bit će onemogućeno prometovanje Ulicom grada Gospića u zoni podvožnjaka.

Obilazna ruta: Ulica grada Vukovara – Ulica Marijana Čavića – Slavonska avenija – Servisna cesta – Koledovčina ulica i obratno

Nakon završetka radova na sjevernom kolniku, radovi će se nastaviti na južnom kolniku nadvožnjaka. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

"Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje", poručuju iz Grada.

Zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na raskrižju Ulice grada Gospića i Slavonske avenije, od srijede 7. kolovoza do završetka radova, dolazi do izmjena na tramvajskim i autobusnim linijama. Tramvajske linije 2 i 3 prometovat će skraćenim trasama zbog nemogućnosti prometovanja od okretišta Žitnjak do okretišta Savišće. Linija 2 će prometovati od Črnomerca uobičajenom trasom do Žitnjaka

Linija 3 će prometovati od Ljubljanice redovnom trasom do okretnice Heinzelove

Umjesto tramvajskog prometa uvodi se privremena autobusna linija 611 (Savišće - Kozari Bok) koja će prometovati trasom:

- Kanalski put (početno stajalište) - Radnička cesta - (lijevo) Koledovčina - (desno) Servisna cesta - Kozari Bok (krajnje stajalište)

- Kozari Bok (početno stajalište) - Servisna cesta - (lijevo) Koledovčina - (desno) Kanalski put - (lijevo) Radnička cesta - Kanalski put (krajnje stajalište)

Autobusna supstitucija noćne linije 33 prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera zbog nemogućnosti prometovanja ispod nadvožnjaka:

- Savišće - Koledovčina - (desno) Servisna cesta - (lijevo) Ulica Gordana Lederera - (lijevo) Slavonska avenija - (desno) Ulica grada Gospića - i dalje uobičajenom trasom do Jandrićeve

- Jandrićeva - redovnom trasom do okretnice Žitnjak - (desno) Slavonska avenija - (lijevo) Ulica Marijana Čavića - (lijevo) Servisna cesta - (desno) Koledovčina - dalje uobičajenom trasom do Savišća

Za vrijeme rekonstrukcije nadvožnjaka, autobusne linije 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari Bok) i 235 ( Dubrava - Trnava - Kozari Bok) će prometovati djelomično izmijenjenim trasama u smjeru Kozari Boka:

- Linija 214: Koledinečka - redovnom trasom do raskrižja Ulice grada Gospića i Slavonske avenije - (ravno) Slavonska avenija - (lijevo) Ulica Marijana Čavića - (lijevo) Servisna cesta - Kozari Bok

- Linija 235: Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Ulice grada Gospića i Slavonske avenije - (ravno) Slavonska avenija - (lijevo) Ulica Marijana Čavića - (lijevo) Servisna cesta - Kozari Bok

Na izmijenjenom dijelu trase, linije 214 i 235 neće koristiti usputna autobusna stajališta, objavio je ZET.