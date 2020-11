U Dubravi operirali 80 ljudi s koronom, otkrili kako to izgleda

Uz brojne zaštite, liječnici i njihov tim moraju znatno više paziti u nekim područjima operacijskog zahvata, poput anestezije, zato jer je potrebno zbog korone paziti na disanje pacijenata

<p>U KBC Dubrava već su napravili oko 80 operacija nad pacijentima zaraženima korona virusom, a kamere <a href="https://vijesti.hrt.hr/679003/operacija-covid-pozitivne-pacijentice" target="_blank">Dnevnika HTV-a </a>snimile su kako izgleda cijela procedura. Uz zaštitu od korona virusa moraju imati i zaštitu od zračenja:</p><p>- Pod rendgenom znači radimo, kolegica stavljamo joj olovnu pregaču koja je inače 10 kg teška i to nosi cijela ekipa. Koliko dugo? Pa evo ja sam jučer bila dežurna dvije operacije smo radili zaredom i to je trajalo 5 sati, znači na kombinezon, na ovu pregaču idu još sterilna odjela, odnosno sterilni mantil - rekla je<strong> Blaženka Kozina Begić</strong>, glavna medicinska sestra operacijskog centra pa počela govoriti o sljedećoj operaciji:</p><p>- Mi ćemo sad raditi jednu operaciju kuka, za sada imamo planirane još dvije operacije, a ne znamo što će nam dežurstvo donijeti za dalje. Mi smo svi ovdje zaštićeni, kolegica koja se nalazi u našoj sterilnoj zoni, mi ne znamo koje ćemo implantate staviti pacijentici, imamo tamo naše skladište i onog trenutka kad mi budemo znali mjeru tog implantata, ona će nama kroz prozorčić dodati - dodaje.</p><p>Jedna od zahtjevnijih uloga za operacije zaraženih je ona anesteziologa koji moraju posebno paziti:</p><p>- Najkritičnije nam je njihovo disanje zato što i sami znate da su pluća užasno podložna covid infekciji. Tako da nam to predstavlja dodatan izazov ali evo s obzirom na to da je takva operacija radimo u regionalnoj anesteziji da izbjegavamo uspavljivanje pacijenta i stavljanje na aparat za disanje jer tako osjetljivim plućima sve je to dodatna trauma i dodatan stres - rekao je <strong>Andrej Šribar</strong>, dr. med. anesteziolog.<br/> <br/> Potom su iz operacijske sobe za <a href="https://vijesti.hrt.hr/679003/operacija-covid-pozitivne-pacijentice" target="_blank">HRT</a> opisali o kakvoj se operaciji točno radi:</p><p>- U biti ugrađujemo titanski čavao u lijevi kuk i bedrenu kost - rekao je Robert Buljubašić, dr. med., kirurg i ortoped traumatolog.</p><p>- I tu ćemo pomagati kod navigacije doktoru kad stavlja implantant di je točno, koliko su šarafi duboko i te neke stvari - rekao je Nikola Trputec, inženjer medicinske radiologije.</p><p>- Tako da će pacijentica biti što prije zbrinuta da što prije može otići doma i da ustupi mjesto drugim pacijentima koji su na vratima - dodaje Buljubašić.</p>