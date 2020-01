U Dubravi: Prateći GPS otkrili gdje su rastavili skupi Porsche

Matei K. (34) i njegov vršnjak Danijel M. završili su u istražnom zatvoru zbog umiješanosti u krađu skupocjenog Porsche Macana.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu poslao ih je u Remetinec na mjesec dana kako ne bi mogli ponoviti nedjelo. Kako neslužbeno doznajemo, do sada nisu osuđivani.

Podsjećamo, u subotu u poslijepodnevnim satima lupeži su se popeli u kuću na zagrebačkom Srebrnjaku, u kojoj živi vlasnik (31) automobila, koji je i vlasnik trgovačkog društva sa sjedištem u Ljubljani, na koju se auto vodi. Ušli su kroz prozor i ukrali originalni ključ automobila. Potom su se odvezli do autootpada na Miroševečkoj cesti i počeli rastavljati vozilo vrijedno oko 750.000 kuna. No posao im je upropastila pravovremena reakcija policije koja je ishodila sudski nalog te je prateći GPS ugrađen u automobil došla do autootpada na Miroševečkoj cesti. Vidjeli su svjetlo u objektu i krenuli u akciju. Dvojicu su uhitili dok im je, neslužbeno doznajemo, treći uspio pobjeći.

Foto: Marin Tironi/Pixsell Ukradeni auto razmontirali su u dvorištu sa stražnje strane

- Krim istraživanje je u tijeku i dok ne završi ne možemo dati više informacija - rekli su nam u zagrebačkoj policiji.

Osim Porschea, policajci su pronašli i BMW 4 te Audi A4, kao i više dijelova automobila visoke klase. Susjedi su rekli kako su u subotu vidjeli policiju, no da o razlogu njihova dolaska ne znaju ništa. Autootpad, pun rabljenih auta i dijelova, nalazi se uz cestu. Ljudi su u utorak tražili limara pa je za pretpostaviti da su aute popravljali i legalno. “Posebne poslove” obavljali su sa stražnje strane objekta kako bi imali potrebnu diskreciju.

Automafiju su razbili i opatijska te krčka policija. Uhitili su dvojac u dobi od 32 i 38 godina koje sumnjiče da su tijekom prosinca provaljivali u prostore s autootpadom na širem području Matulja i u nekoliko mjesta na području otoka Krka. Ukrali su nekoliko desetaka katalizatora vrijednih 60.000 kuna, koje je od njih, sumnja policija, znajući da su ukradeni, otkupljivao muškarac (52). Dio ukradenih predmeta pronađen je i vraćen vlasnicima. Na katalizatore su se lopovi namjerili jer sadrže plemenite i skupocjene metale poput paladija, rodija i platine te se uhodanim kanalima “izvoze” u Italiju gdje služe za izradu zubnih proteza.