U Dubrovniku osjetili potres koji je zatresao Sredozemlje

Prema izvješću Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) potres se dogodio nešto prije dva sata po srednjoeuropskom vremenu. Epicentar je bio oko 240 kilometara jugozapadno od grčke pokrajine Methoni, a hipocentar je bio na dubini od 10 kilometara.

Prema svjedočenjima s internetskog portala EMSC-a (emsc-csem.org), potresa su bili svjesni stanovnici mnogih mediteranskih zemalja, a u Hrvatskoj su ga osjetilli Dubrovčani, iako su bili udaljeni 846 km od epicentra.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.8 in Central Mediterranean Sea 40 min ago pic.twitter.com/4mr3B03EIp