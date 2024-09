U Dubrovniku pretukli turista: 'Pitao me jesam li gej pa mi slomio vilicu. Čekam operaciju'

Jedan dečko je plesao kraj mene, bio je onako cijeli vrckav. Dvojica su bila u društvu, no jedan od njih me napao. Prvo mi je prišao i šapnuo mi je da pođem s njim do WC-a, da tamo ima nešto za mene. Nisam otišao, odbio sam taj poziv , rekao je na početku strašne ispovijesti pretučeni turist u Dubrovniku za Index.

33-godišnji Nizozemac indijskog podrijetla, pretučen je u noćnom klubu u Dubrovniku u noći s petka na subotu. Prema njegovim riječima, napad je motiviran njegovom homoseksualnom orijentacijom. Incident se dogodio u Clubu Lazareti dok je bio u društvu prijatelja.

- To je bilo nekad oko 2:30. Morao sam se olakšati. No taj dečko je stajao ispred WC-a, dodirnuo me za rame i pitao me jesam li gej. Odgovorio sam mu da jesam. Nakon toga me je jako, iznimno snažno udario šakom u lice. Krvi je bilo posvuda - rekao je.

Prema riječima Nizozemca, u bolnici su mu utvrđeni višestruki prijelomi vilice. Zbog ozljeda ne može jesti ni govoriti te je hitno morao na operaciju.

- Osim prijeloma, vilica mi je dislocirana. Nakon tretmana u dubrovačkoj bolnici, otišao sam doma za Amsterdam. Danas imam operaciju - rekao je.

Prijatelj vjeruje da je napadač lokalac jer je razgovarao s izbacivačem na hrvatskom. Policija je, prema njegovim riječima, postupala korektno, ali nije uzela u obzir tvrdnje da se radi o homofobnom napadu.

– Kasnije su ga pregledali u bolnici, dali mu tablete protiv boli, učinjen mu je CT te je specijalist naveo da ga treba operirati. Pošto Dubrovnik nema uvjete, rečeno je da to treba biti u Splitu. No, nismo se dogovorili sa splitskom bolnicom i on je otišao za Amsterdam, gdje mu je danas operacija – rekao je prijatelj napadnutog muškarca.