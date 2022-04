Heroji iz Dubrave: 'U 2 godine smo imali toliko nevjerojatnih scena, sad to izgleda nadrealno'

E, ja sam vam ovdje od početka, zapravo sam došao i prije početka! Prvo sam sudjelovao u gradnji bolnice od 1982. do 1987., a onda nastavio raditi u kotlovnici, do dan danas, spremam se u mirovinu iduće godine. Ali bio sam ja prošle godine i Covid pacijent u svojoj bolnici, teško je bilo, jako teško, izvukli su me, bio sam u dobrim rukama, kaže nam Ivan Gregurić, odavno navikao na buku svoga radnoga mjesta u utrobi KB Dubrava. Gore su, na katovima, liječnici i sestre s pacijentima, donedavno samo Covid pacijentima, dolje pak, u podrumu, jedan je posve drukčiji mali grad.

