'Uđe li Bandić u Vladu, HSLS će izaći iz vladajuće koalicije...'

I dok Klub Milana Bandića u Saboru buja, već neko vrijeme traju priče da bi moglo doći do preslagivanja u Vladi. Darinko Kosor (HSLS) naveo je kako je njegova stranka za razliku od ostalih, koalicijski partner HDZ-a prije izbora.

Naveo je kako je s Plenkovićem radio koaliciju, za koju kaže, nitko nije vjerovao da će pobijediti na izborima, kada je dogovoreno da će raditi poštenu Hrvatsku.

- Kada bi sada dozvolili da je Vlada mijenja temeljem političke korupcije to ne bi više bio naš dogovor. Vjerujem da se to neće desiti i da prvenstveno to Andrej Plenković neće napraviti radi sebe. Ako bi se to slučajno dogodilo, mi više nećemo biti dio vladajuće koalicije - poručio je.

Kazao je kako s Plenkovićem o slučaju Bandić razgovara zadnje dvije godine. Podsjetio je i da je u zagrebačkoj Skupštini bilo ponuda da budu dio većine, jer imaju osam zastupnika, te podsjeća da na to nisu pristali.

- Želimo biti principijelni. Ne želimo suradnju niti u Gradu Zagrebu niti u Vladi - kazao je Kosor.

U HNS-u uvjereni su da Milan Bandić, iako mu saborski klub buja, neće zatražiti ulazak u vladu. No, dođe li do takvog scenarija poručuju da HNS to neće mirno promatrati.

- Ako govorimo što bi bilo kad bi bilo, nema govora o podršci Bandiću ni njegovim suradnicima Neovisni za Hrvatsku iz zagrebačke Skupštine. To znači da HNS neće sudjelovati u takvoj Vladi - poručio je Stjepan Čuraj (HNS).

Ponovio je kako je HNS u Vladu ušao zbog projekata vezanih uz obrazovanje.

- Vidimo da je tu bilo prepreka, što od onih kojima svaka promjena smeta, što i konkretno od gospodina Bandića i ne možemo nastaviti raditi ono što smo obećali, ako u Vladu uđe netko tko je protiv toga - kazao je Čuraj.

Potvrdio je da bi u slučaju ulaska Bandić u Vladu, Banske dvore napustili potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Na potanje što je to toliko privlačno da zastupnici idu Bandiću, pa i bivša HNS-ovka Marija Puh, odgovara:

- HNS uvijek ostaje otvoren za sve ljude koji žele podržati ono što mi radimo i doprinijeti projektima iz obrazovanja, graditeljstva i svega što radimo. Nadam se da će netko prepoznati i to. Ako netko ima neke druge interese dobrodošao je da ih ispunjava negdje drugdje. Morate pitati njih zašto idu. Ja nisam čuo neki dobar razlog kod kolegice Marije Puh - izjavio je.