U eksploziji plina u Rusiji poginuo najmanje jedan čovjek

U eksploziji plina jedna zgrada se djelomično srušila u subotu blizu Moskve pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, dok je na snazi ograničeno kretanje stanovništva zbog pandemije Covida-19.

Eksplozija je odjeknula u prvom tjednu kada su stanovnici Rusije pozvani ostati doma u sklopu obuzdavanja širenja novog koronavirusa.

Prema snimci novinske službe guvernera Moskve na Instagramu vidi se zgrada na kojoj se srušilo najmanje tri kata.

Chilling aftermath of blast that caused section of five-story building to collapse in #Moscow Region



