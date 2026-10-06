U Francuskoj na ulicama više od 200.000 mladih! Izbili nerede

Policija je suzavcem rastjerivala prosvjednike koji su blokirali francuske srednje škole u utorak, na vrhuncu višednevnih demonstracija na kojima učenici, nastavnici i roditelji izražavaju nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja prosvjetnih radnika i oronulih školskih zgrada. Prema procjenama, na ulice je izašlo više od 200 tisuća mladih. U Marseilleu i Nantesu prosvjednici su, većinom na mirnim skupovima isticali transparente na kojima je pisalo "Država je ubila nacionalno obrazovanje". U Toulouseu su roditelji gradom prošli u koloni držeći se za ruke. No u Strasbourgu, Lyonu i Rennesu prosvjedi su prerasli u nasilne demonstracije, zbog čega je policija upotrijebila suzavac, a prosvjednici su na ulicama palili vatru i bacali razne predmete.

"Postoji jaz između elita i nas", rekao je Hugo Vetzel, koji je nedavno maturirao u Strasbourgu.

Srednjoškolski sindikat je objavio da je blokirano više od polovine francuskih srednjih škola. Neke lokalne vlasti nastavu su pokušale organizirati online.

"Želimo više novca za nacionalni obrazovni sustav da bi se obnovile srednje škole", rekla je Roberta, još jedna učenica koja je nedavno maturirala, a sudjelovala je u prosvjedu ispred prestižne pariške škole Henri IV.

Škole su suočene s nizom problema, od curenja vode u zgradama do najezde štakora, dodala je. Grupe za ljudska prava, studenti i grupe roditelja vlasti su optužile za korištenje nesrazmjerne sile protiv demonstranata. Vlada tvrdi da su prosvjedni pokret preuzeli 'autsajderi' i da se pretvorio u urbano nasilje. Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je da je od početka prosvjeda uhićeno 6100 ljudi, većinom maloljetnika. Više od 1800 ljudi se procesuira, među njima 1483 maloljetnika, objavilo je ministarstvo pravosuđa, ne navodeći o kakvim se prijestupima radi. U sukobima je ozlijeđeno najmanje 715 policajaca i 215 tinejdžera, objavio je ured premijera Sébastiena Lecornua. On je svojim ministrima naredio da se pozabave glavnim studentskim zahtjevima. To se odnosi na jamčenje zamjene za odsutne učitelje, preispitivanje duljine školskog dana i satnica od 8 do 18 sati te na potrebu za duljim pauzama za ručak.

Vlada će razmotriti i popravke za kojima vape starije školske zgrade, rekao je Lecornu, od ministara zatraživši da do kraja listopada pošalju svoje prve prijedloge.