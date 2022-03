U globalnom izvješću o hrani ključna riječ je 'nestašica': Što to znači za Europu i Hrvatsku?

Efekti rata u Ukrajini i sankcija nametnutih Rusiji počeli su se značajnije prelijevati na svjetsko gospodarstvo, ne samo u vidu viših cijena hrane nego i potencijalnih nestašica ključnih poljoprivrednih proizvoda. Te dvije zaraćene zemlje smatraju se žitnicama svijeta jer izvoze toliko pšenice, kukuruza, sunkcokretova ulja i druge hrane da na njih otpada čak četvrtina svjetskog izvoza tih dobara, ali su ujedno vrlo cjenovno konkurentne, što znači da, osim Europe, opskrbljuju veliki dio Bliskog istoka i sjeverne Afrike. No cijene poljoprivrednih proizvoda počele su rasti i prije ratom izazvane krize, uglavnom zbog oporavka gospodarstava nakon korona krize, ali i zato što su cijene energije, gnojiva i drugih poljoprivrednih usluga porasle. Posljedično je prošli mjesec indeks hrane Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) dosegnuo povijesno visoke razine, 21 posto više od prošle godine i 2,2 posto više od najviše zabilježene razine 2011. godine.

Rusija i Ukrajina proizvode i izvoze 30% svjetskog žita

Prema zadnjim raspoloživim podacima, Rusija i Ukrajina proizvode i izvoze 30 posto svjetskog žita, koje je glavna žitarica za više od jedne trećine svjetskog stanovništva. Čak 50 zemalja u svijetu podmiruje minimalno 30 posto svojih potreba ukrajinskom i ruskom pšenicom, a 26 zemalja čak polovicu svojih potreba. Osim manje razvijenih zemalja, poput Eritreje, Somalije i Konga, dobar dio zemalja euroazijskoga kruga, poput Kazahstana, Armenije, Gruzije ili Azerbajdžana, više od 90% svojih potreba za pšenicom zadovoljavaju iz Rusije.

Zanimljivo je da i Finska i Turska više od 80% pšenice za domaće potrebe uvoze iz Ukrajine ili Rusije, a za Europsku uniju Ukrajina predstavlja četvrtog najvećeg dobavljača hrane, na kojeg otpada više od pola uvoza kukuruza, gotovo 20 posto uvoza pšenice i gotovo četvrtina uvoza raznih biljnih ulja. Disrupcije na tim tržištima prelit će se i na industriju prerađene hrane, posebice na konditorsku proizvodnju i proizvodnju konzervirane hrane, kao i na restoransku industriju. Međutim, supstitucija, primjerice suncokretova ulja drugim uljem, u industriji nije jednostavna poput supstitucije u kuhanju kod kuće, pa je za pretpostaviti da će se trošak prehrambeno-tehnološke reformulacije hrane kako bi se održala njena svojstva na koja su navikli konzumenti posve preliti na potrošače u vidu viših cijena proizvoda.

U Europi više cijene, u Africi - glad

Nažalost, čini se da će i porast cijena poljoprivrednih proizvoda imati asimetrične efekte na svijet, gdje se unutar Europske unije ne očekuju značajnije nestašice nego samo više cijene, ali u siromašnim zemljama Afrike sasvim je izgledno da će konflikt u Ukrajini izazvati sveopću glad. Prema projekcijama Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), simulacije pada izvoza žitarica iz Rusije i Ukrajine u najboljem slučaju kratkoročno povećavaju cijene pšenice i kukuruza za 8,7 i 8,2 posto, a u najgorem slučaju cijene pšenice rastu 21,5 posto, a cijene kukuruza 19,5 posto. Taj bi rast dodatno povećao broj pothranjenih ljudi u svijetu od 7,6 do 13,1 milijun od 2022. do 2026. godine. No rast cijena žitarica nije jedina briga koja bi trebala moriti zemlje u razvoju, nego i to što je Rusija ključni izvoznik umjetnih gnojiva; najveći je izvoznik dušičnih gnojiva, drugi najveći dobavljač kalija te treći najveći izvoznik fosfatnih gnojiva. Zabrana izvoza gnojiva iz Rusije imat će dalekosežne posljedice na produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji, smanjujući prinose po hektaru, što će dodatno povećati cijene hrane i potencijalno izložiti gladi stotine milijuna ljudi u svijetu – onom istom “svijetu” izvan Europe kojem se Rusija planira okrenuti nakon što je odlučila raskrstiti sa Zapadom.

Kaos na tržištima sirovina i hrane koji je izazvao ekonomski rat između Rusije i Europske unije ponovno je u javni diskurs uveo ekonomski suverenizam, što je svakako signal da antiglobalizacijski vjetrovi itekako pušu i nakon korona krize. U vremenima velike zabrinutosti potrošača zbog rastućih cijena hrane i mogućih nestašica, samodostatnost ima velik politički eros, na kojem političari već pokušavaju kapitalizirati. Primjerice, francuski ministar gospodarstva nije propustio poentirati da je inicijativa jače samodostatnosti u hrani, koje su upravo Francuzi glavni proponenti, u ovom trenutku opravdana te treba biti podržana od strane cijele Unije, vrlo vjerojatno povećanjem subvencija u poljoprivredi. Bitno je naglasiti i da se cijela ta debata događa manje od mjesec dana nakon francuskih izbora te da je Francuska kroz povijest bila daleko najveći korisnik poljoprivrednih subvencija na razini Unije. Na koji način barem načelni ekonomski liberal Emmanuel Macron u svojoj glavi pomiruje ideju još većih subvencija u poljoprivredi i ograničavanje pretjeranog upliva države u poljoprivredu, nije pretjerano jasno.

Zašto je ograničavanje izvoza loše?

Kao što je i bilo za očekivati, predvodnica protekcionističkih mjera je Mađarska, koja je zabranila izvoz svih žitarica, unatoč oštroj osudi Europske komisije. Izvoz su, osim Rusije i Ukrajine, zabranile ili se smatra da će ga zabraniti i Turska, Srbija i Argentina. S druge strane, sami supermarketi u Španjolskoj ograničili su kupnju suncokretova ulja kako bi spriječili potrošače da stvaraju pretjerane zalihe. Naime, pola svjetske proizvodnje te namirnice ostvaruje se u Ukrajini, gdje je sad za izvoz potrebna posebna dozvola od izdana strane države.

Ograničavanje izvoza u normalnim se okolnostima opravdava mjerama nacionalne sigurnosti, prvenstveno radi kontrole međunarodnog transfera tehnologije među zemljama, no među ekonomistima postoji konsenzus da je ta protekcionistička mjera loša za ekonomiju jer dolazi do distorzije tržišnih cijena te posljedično do gubitka ekonomskog blagostanja one zemlje koja kontrolu izvoza nameće. U ekstremnom slučaju nametanja zabrane izvoza, sva proizvodnja namijenjena za izvoz preusmjerit će se na domaće tržište, pa veća ponuda vodi do pada cijena. U slučaju poljoprivrednih proizvoda koji imaju cjenovnu neelastičnu potražnju, gdje potražnja slabo reagira na promjene cijena, pad cijena vodi značajnom smanjenju prihoda poljoprivrednika, što uz rast troškova energije i gnojiva stvara velik pritisak na njihovo poslovanje.

S druge strane, umjetno niske cijene poljoprivrednih dobara koja se koriste kao input u industrijskoj proizvodnji mogu djelovati kao indirektna subvencija prerađivačkoj industriji. Istraživanja su pokazala da zabrana izvoza, pa čak i ako je kratkotrajna, može imati dugoročne posljedice na ekonomiju zemlje koja je zabranu uvela. Prvenstveno se to odnosi na skretanje trgovine zemalja uvoznica u treće zemlje, koje nisu uvele zabranu, i pad dugoročne potražnje za uvozom zemlje koja je uvela zabranu od strane njenih trgovinskih partnera.

Što to znači za Hrvatsku?

Porast pozitivnog sentimenta naspram protekcionističkih ideja u Hrvatskoj trebamo uistinu dočekati s maksimalnim oprezom. Ta doktrina za cijelu Europsku uniju je slijepa ulica jer ona uvelike ovisi o uvozu sirovina za visokosofisticiranu industriju koja stvara dobro plaćene poslove, taj neizostavni element koji čini Uniju šampionom životnog standarda. Globalno natjecanje za ključne resurse poput rijetkih zemnih metala i drugih sirovina sve je žustrije, a Europi više nego ikome treba sustav međunarodne razmjene koji funkcionira, posebice zato što Kina već više od desetljeća svoje strateške ciljeve po pitanju sirovina ostvaruje u Africi.

Gdje to ostavlja Hrvatsku? Nestašica hrane i sirovina za sada vjerojatno neće biti, no zbog manje ponude na svjetskom tržištu cijene će rasti i za zemlje koje nisu ovisne u uvozu iz zaraćenih područja. Efekte sankcija potrošači već osjete na svom novčaniku. Protekcionističke mjere koje su uvedene ili se planiraju uvesti uvelike podsjećaju na one uvedene 1920-ih i 1930-ih godina, okrenuvši zemlje jedne protiv drugih u ekonomskom ratu. Ekonomist Ludwig von Mises, rođen u Ukrajini, upravo je zato nazvao protekcionističku filozofiju filozofijom rata jer nakon eskalacije protekcionizma uvijek slijedi stvarni rat. Budemo li inzistirali braniti liberalizam neliberalnim metodama, neprijatelj je već pobijedio.

Novi broj tjednika Express potražite na svim kioscima

Lid 3 quibus eribers pernati berchiti repel exped ut prae veliquam, idem quunt la sequae rehendi nest qui que et ipsundi ute volo corrore