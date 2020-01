U godinu dana otkrili 35 lažnih diploma i svjedodžbi u školama

Prije točno godinu dana u Ministarstvu obrazovanja otkrivena je zaposlenica s lažnom diplomom. Tada je ministrica Blaženka Divjak poslala uputu svim školama i učeničkim domovima da provjere vjerodostojnost diploma i svjedodžbi svojih zaposlenika. U ovih godinu dana, istaknula je Divjak u ponedjeljak, otkriveno ih je 35 krivotvorenih.

Od toga 18 krivotvorenih diploma te 17 svjedodžbi. Dvije su krivotvorene na ime fakulteta iz Srbije te po jedna na ime fakulteta iz Slovenije i Austrije. Ti zaposlenici odmah su dobili otkaz te su prijavljeni policiji i DORH-u.

Do sredine prosinca prošle godine 57.905 isprava o stečenoj kvalifikaciji poslano je na provjeru. Za njih 48.088 ustanovilo se da su vjerodostojne dok se za 10.958 zaposlenih još čeka potvrda.

A isprave čak 13.744 zaposlenih škole još nisu poslale na provjeru. Dakle, 28 ustanova nije poslalo niti jednu diplomu na provjeru.

I ravnatelji su trebali poslati svoje isprave na provjeru vjerodostojnosti, no njih 88 to nije učinilo.

U 81 posto škola uspostavljena je sustavna provjera prilikom novog zapošljavanja dok u 19 posto ta procedura nije uspostavljena.

- Neki razlozi koje su nam naveli ravnatelji zašto isprave nisu poslane na provjeru bili su neobični, poput toga da nisu znali da to trebaju učiniti, iako smo mi poslali jasnu uputu i mediji godinu dana izvještavali o tome, pa da nije bilo potrebe, da ne postoji razloga za sumnju, da nisu znali kako provjeriti diplome u Republici Srbiji ili BiH, iako smo i to pojasnili u uputi ili poput toga da zaposlenici svojim radom dokazuju svoju stručnost i kvalifikacije. Radom se kvalifikacije ne mogu dokazati, zna se kako se kvalifikacije stječu. Neki su naveli i da zbog financijske prirode nisu to napravili, iako je 60 posto visokih ustanova to radilo besplatno - istaknula je ministrica Divjak dodavši kako je Ministarstvo ponovno poslalo uputu o obavezi završetka procesa provjere.

- Ravnatelj je dužan provesti provjeru isprava za sve zaposlenike, kao i samog ravnatelja. Potvrdu vjerodostojnosti može dati isključivo ustanova koja je izdala ispravu o stečenim kvalifikacijama te stoga nije moguće potvrditi vjerodostojnost samo uvidom u dokument koji je priložen tijekom natječaja. Neophodno je uspostaviti proceduru provjere prilikom novih zapošljavanja, a prosvjetna inspekcija će tijekom nadzora provjeriti jesu li sve isprave zaposlenih, uključujući ravnatelja, poslane na provjeru vjerodostojnosti - dodala je Divjak.

Naglasila je kako vraćanje povjerenja u sustav ne smije ovisiti o dobroj volji.

- To je obaveza - istaknula je.

Smatra da je važno da se u svim ustanovama provede ta provjera.

- Koliko je meni poznato, nekoliko ministara je zatražilo provjeru - rekla je.

Kad je krenula u provjeru, dodala je, nije očekivala da će se otkriti još lažnih diploma i svjedodžbi, posebno ne ovoliko.

- Ja sam očekivala ništa, ali samo pokrenula cijelu ovu provjeru zato da budemo sigurni da ih ima nula i da građani mogu imati povjerenja u sustav. Najviše su me šokirali primjeri krivotvorenih isprava kod nekih koji su čak dobili i nagrade, jedan je dobio i nagradu Ponos Hrvatske. Većina njih je dosta dugo radila u školi, imali smo osobe koje su preko 20 godina radile u školama s krivotvorenim ispravama - istaknula je Divjak.

Na pitanje zašto svi Fakulteti, poput Pravnog, ne bi na svojim stranicama objavili javno imena onih koji su diplomirali, Divjak je istaknula kako bi to bilo dobro za povećanje transparentnosti, ali da ministar to ne može narediti. Najavila je novost na kojoj Ministarstvo radi.

- Ali ono što mi sada radimo, što Carnet radi je registar koji će omogućiti povezivanje sa sustavom e-građanin, odnosno maticom i da se to provjerava automatski. No, to je posao koji neće biti završen u sljedećih nekoliko mjeseci. I to bi onda bio upisnik, ne samo za diplome i svjedodžbe nego bi pratio kompletne podatke o čovjeku od upisa u vrtić pa do završetka fakulteta - najavila je ministrica.

Komentirala je još jednu novost koju je najavila prije nekoliko dana, a to je da će uskoro objaviti rezultate škola po uspješnosti na državnoj maturi.

- To neće biti nikakva rang lista nego je riječ o objavi podataka uspješnosti na državnoj maturi u odnosu na ocjene. Čekamo još Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje koji, iz meni potpuno nepoznatih razloga, još uvijek nije podatke za prošlu godinu unio u sustav e-matice. Mislim da je to nedopustivo i poslali smo im požurnicu da to naprave. Time želimo napraviti temelj za donošenje odluka kako bi se jasno vidjelo kako ocjene na maturi i u školi za obavezne predmete međusobno koreliraju. To je dio novog kurikuluma koji po prvi puta propisuje ishode učenja, to je jedan oblik vanjskog vrednovanja i to je jasna povratna informacija školama, učenicima, roditeljima, ravnateljima - istaknula je ministrica dodavši kako je u školama dobila poticaj da se te analize naprave.

Što se tiče rasprave u Saboru ovaj tjedan o zahtjevu oporbe za njezinim opozivom, istaknula je kako očekuje da se malo više priča o argumentima.

- Situacija je u stvarno neobičnom trenutku kada je od strane sva tri izvješća Europske komisije obrazovna reforma proglašena ambicioznom i da je sve prema planu. Tu razinu sitnog politikantstva je meni teško komentirati - rekla je.

Hrvatski studiji upisani su u registar iako nisu dobili suglasnost Ministarstva obrazovanja, a ministrica je istaknula kako nisu dobili odluku ni Senata vezano za osnivanje fakulteta Hrvatskih studija niti zahtjev za osnivanjem.

- Akademski uzusi, ako ne već zakonska obaveza, bi nalagali Senatu sveučilišta i rektoru da tako važnu odluku pošalje i ministru. Moramo vidjeti sudsku praksu što se zapravo dogodili, meni je to isto nova stvar da su upisani bez naše suglasnosti. Jesu li oni sad legalni ili nelegalni, to je sad pitanje suda - istaknula je ministrica.

