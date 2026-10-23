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KLJUČNA FAZA

U Gospiću predstavili aktivnosti o sanaciji otpada. Petry: 'Zrak je kvalitete kao na Velebitu...'

U Gospiću je bio sastanak na kojem je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavio dosadašnje aktivnosti na sanaciji nepropisno odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit
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Gospić: Predstavljene aktivnosti o sanaciji otpada na lokaciji PPK Velebit
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sljedeći tjedan pokreće dva pregovaračka postupka javne nabave za uklanjanje približno 37.500 tona nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, rečeno je danas na sastanku koji su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održali sa predstavnicima Ličko-senjske županije, Grada Gospića i ostalih jedinica lokalne samouprave s područja Like, kao i predstavnicima udruga te OPG-ova. Time sanacija ulazi u ključnu fazu, a za dosadašnje i planirane aktivnosti Fond je osigurao ukupno oko 55 milijuna eura. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sljedeći tjedan pokreće dva pregovaračka postupka javne nabave za uklanjanje približno 37.500 tona nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, rečeno je danas na sastanku koji su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održali sa predstavnicima Ličko-senjske županije, Grada Gospića i ostalih jedinica lokalne samouprave s područja Like, kao i predstavnicima udruga te OPG-ova. Time sanacija ulazi u ključnu fazu, a za dosadašnje i planirane aktivnosti Fond je osigurao ukupno oko 55 milijuna eura. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 2

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