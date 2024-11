U gospodarstvu Osječko-baranjske županije rastu prihodi

Gospodarstvo Osječko-baranjske županije prošle je godine ostvarilo prihod od 5,5 milijardi eura, što je 6,3 posto više nego 2022. godine, a u porastu su broj zaposlenih, kao i broj obrta, istaknuto je u srijedu na sjednici Županijske skupštine. Skupština je prihvatila informaciju o stanju u županijskom gospodarstvu, a župan Mato Lukić kazao je kako su neki trendovi nastavljeni i ove godine, jer je krajem listopada na području Županije bilo 97.070 zaposlenih osoba, što je 3.661 osoba više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović ocijenila je kako, unatoč izazovnom okruženju gospodarstvo Županije i dalje bilježi rast.

Gospodarstvenici ove Županije prošle su godine ostvarili prihod od 5,5 milijardi eura, po čemu je Županija na sedmom mjestu u Hrvatskoj, a najveći udio u ostvarenim prihodima imaju poljoprivreda i prehrambena industrija, što je dobra struktura, jer prioritet imaju one djelatnosti, koje stvaraju dodatnu vrijednost, kazala je Milardović.

Ističe kako je 2023. godine gospodarstvo ove Županije ostvarilo dobit od 273 milijuna eura, a najveći iznos, od oko 80 milijuna eura, ostvarila je poljoprivreda.

Što se tiče broja poduzetnika, prošle je godine 188 trgovačkih društava više prijavilo završni račun, nego 2022. godine, a trenutno u Županiji imamo 702 obrta više, nego u istom razdoblju prošle godine, napominje pročelnica.

Skupština je također odobrila odluku o sufinanciranju Domova za starije osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru, čiji je osnivač Županija s ukupno 345 tisuća eura.

S obzirom na to da je i u drugim dijelovima Hrvatske došlo do povećanja cijena usluga u takvim domovima, župan Lukić ističe kako su u lipnju ove godine cijene usluga ove tri ustanove također povećane u prosjeku za 25 posto, iako su u Županiji bili svjesni kako to neće biti dovoljno za pokriće troškova njihova funkcioniranja. Podsjeća kako je u srpnju Skupština usvojila prijedlog da se s 360 tisuća eura pomogne ta tri Doma, kako ne bi moralo doći do dodatnog povećanja cijena usluga i kako bi mogli normalno funkcionirati.

Danas smo odobrili dodatnih 345 tisuća eura za ove tri ustanove, kako bi mogli pozitivno završiti ovu kalendarsku godinu, pa će se povećanje cijena, koje smo odobrili ove godine, osjetiti tek 2025. godine, rekao je župan Lukić.