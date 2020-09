U Hrvatskoj 144 novooboljela od korone, dvoje preminulo...

Stožer je u 10 sati objavio nove podatke o korona virusu. U razmaku od 24 sata u Hrvatskoj je nova 144 slučajeva zaraze, preminulo je dvoje judi. Jučer je u istom razdoblju bilo 70 novih slučajeva korona virusa

<p>U posljednja 24 sata zabilježena su 144 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1894, objavio je Stožer.</p><p>Među njima je 278 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta. Dvoje je preminulo.</p><p><strong>Pogledajte video: Novo otkriće o koroni, virus ne voli slane otopine</strong></p><h2>Jučer 70</h2><p>Podsjećamo,<a href="https://www.24sata.hr/news/u-hrvatskoj-70-novooboljelih-717460" target="_blank"><strong> jučer je u Hrvatskoj bilo 70 novooboljelih</strong></a>, petero pacijenata je preminulo.</p><p>Manji broj oboljelih ponedjeljkom je uobičajen jer, kako je rekao Krunoslav Capak, preko vikenda se manje testira. Jučer su iz Stožera objavili kako su u tom razdoblju od nedjelje do ponedjeljka testirali 3268 ljudi.</p><p>Od 25. veljače 2020., kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 15.136 zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 255 preminulo.</p><p>Ukupno se oporavilo 12.987 ljudi, od toga 250 u posljednja 24 sata.<br/> <br/> U samoizolaciji su trenutno 9822 ljudi.<br/> <br/> Do danas je ukupno testirano 267.297 ljudi, od toga 5165 u posljednja 24 sata.</p>