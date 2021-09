Deset dana prije početka druge terenske faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova, Hrvatska nema dovoljno popisivača, osobito u priobalnim županijama osim Ličko-senjske, te su još otvorene prijave za popisivače, piše u subotu Večernji list.

Inače, svi popisivači i kontrolori koji sudjeluju u terenskom popisivanju stanovništva morat će imati EU digitalnu covid potvrdu (što znači da su cijepljeni, preboljeli ili imaju negativan test) što je nedavno odlučeno nakon konzultacija Državnog zavoda za statistiku s Nacionalnim stožerom i pogoršanja epidemioloških prilika.

S obzirom na to da je popis stanovništva izuzetno bitan za zemlju, nadati se je da će biti manji problem s manjkom popisivača ako se što veći broj građana popiše sam preko sustava E-građani.

U priobalnim županijama, Dubrovačko-neretvanskoj, Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj bilo je manje zainteresiranih popisivača zbog turističke sezone.

- Odluka o obveznim EU covid potvrdama također će utjecati na broj popisivača. Nakon što prikupimo podatke s terena koliko popisivača posjeduje EU covid potvrdu, znat ćemo gdje i koliko će ih faliti. Stoga su prijave za popisivače i dalje otvorene - odgovorili su Večernjem listu iz DZS-a.

Inače, u drugoj fazi popisa od 27. rujna do 17. listopada gotovo 8000 popisivača treba izaći na teren kako bi popisali s pomoću elektroničkih uređaja one koji se nisu sami popisali, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale samopopisivanjem građana.

Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada ako do 17. listopada ne budu popisane sve popisne jedinice. Među gotovo 8000 popisivača polovica ih je mlađih do 25 godina, a samo ih je 15-ak posto starije od 50 godina. Za tri tjedna cjelodnevnog angažmana popisivači će moći u prosjeku zaraditi od 5000 do 6000 kuna, donosi Večernji list.