'U Hrvatskoj godišnje umre 50 tisuća ljudi. Zašto je 300 koji umru od korona virusa važnije?'

<p>Hrvatski znanstvenik i biolog <strong>Miroslav Radman </strong>u Splitu je jučer poručio kako u potrazi za liječenjem od korona virusa treba ići na strategije koje nisu bazirane na cjepivu nego, kao i u slučaju side, na lijekove.</p><p>Sinoć je u Splitu primio francusko državno odličje Vitez Nacionalnog reda Legije časti, a veleposlanik Francuske u Hrvatskoj Gaël Veyssière tom je prilikom za njega rekao da je - nasljednik Ruđera Boškovića.</p><p>- Morat ćemo pričekati da vidimo jesu li prirodne promjene i mutacije kod koronavirusa blizu onim od virusa side. Hoće li to biti barijera? To je ostala barijera – imamo 40 godina borbe sa sidom i vakcina nikad nije došla jer je princip vakcine da se potakne sinteza jednog antitijela koji će efikasno neutralizirati virus. Ali što kad se virus mijenja, a cjepivo se ne mijenja? Cjepivo stvori jedan tip antitijela, a ne drugi, i kad se to promaši – onda se promašilo. Dakle treba ići na strategije koje nisu bazirane na vakcini nego – kao u slučaju side – na dva-tri različita lijeka koji otruju život virusu, ali ne kao antitijela, nego naprosto na dva tri mjesta dobro kemijski mu truju život i onda virus postane impotentan, nije više efikasan kao virus, a to je već dovoljno - kaže Radman, prenosi <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/u-hrvatskoj-godisnje-umre-50-000-ljudi-zbog-cega-bi-300-mrtvih-od-korone-bilo-vaznije-15024120" target="_blank">Jutarnji</a>.</p><p>Komentirao je i crne brojke novozaraženih kod nas, navodeći kako u Hrvatskoj kao i u većini zemalja u svijetu godišnje umre oko jedan posto populacije, a isto toliko se i rodi.</p><p>– U Hrvatskoj umire oko 50.000 ljudi godišnje, to je malo više od jedan posto. Kad na to dodamo oko 300 smrtnih slučajeva od Covida – to su šifre 50.000 plus 300. Zašto se ovoliko uzbuđujemo? Jer je zoom na gadno umiranje starijih ljudi zbog covida. Hajde napravite zoom iz kemoterapije, raka, uključujući za stare ljude i upalu – i to gadno izgleda, ne bi umrli da ne izgleda gadno. Evo ja bih postavio pitanje, zbog čega je 300 smrti važnije nego 50.000 smrti? Neki će odgovoriti zbog toga što se bojim da 300 ne postane 30.000 ili 300.000. Pa možete uzeti bilo što i pretpostaviti to - rekao je Radman, piše Jutarnji.</p>