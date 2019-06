U Hrvatskoj ima 226 ovisnika o drogama koji su maloljetnici

Prema preliminarnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Registru liječenih ovisnika o drogama 2018. registrirano je 266 maloljetnika, dok se samo u Zagrebu prosječno godišnje zabilježi oko stotinu maloljetnika u tom registru, istaknuto je u utorak na stručnom skupu.

Stručni skup u povodu obilježavanja 26. lipnja kao Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama okupio je stručnjake - doktore medicine, socijalne radnike, djelatnike policije i ostale dionike uključene u suzbijanje zlouporabe droga kod maloljetnika u Gradu Zagrebu.

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković kazao je kako problem zlouporabe droga kod maloljetnika na području Zagreba raste te da samo zajedničko djelovanje i rasprava svih tijela uključenih u rad s mladima može poboljšati dijagnostiku i skrb za maloljetnike koji imaju problem s ovisnostima.

- Prema Izvješću Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za 2018. u zemljama EU-a zabilježen je porast dostupnosti heroina i kokaina, a tu su i nove psihoaktivne tvari, kojih je u samo godinu dana u EU-u otkriveno 55, istaknuo je.

Analiza otpadnih voda u Zagrebu pokazala je da je upotreba kokaina u 2018. godini porasla za tri puta u odnosu na 2014. godinu.

Petković je istaknuo da je Zagreb po korištenju kokaina unatoč tome ispod EU prosjeka, a da je zabilježana iznadprosječna uporaba jeftinijih stimulansa, dok je kod maloljetnika uočena sklonost praćenju trendova. Najčešća droga koju konzumiraju je marihuana.

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin upozorila je da mladi u Hrvatskoj mnogo više puše i piju alkohol nego njihovi vršnjaci u drugim zemljama EU-a.

- U Gradu Zagrebu manje je mladih u dobi od 11,13,15 godina koji piju alkohol i puše nego što je hrvatski prosjek, no to je i dalje iznad prosjeka drugih zemalja EU-a. S druge strane, u Zagrebu su češće mladi 15-godišnjaci probali marihuanu jednom ili više puta u životu, nego što je to u ostatku Hrvatske, napomenula je.

To potvrđuju i podaci iz Registra liječenih ovisnika o drogama, prema kojima se od prosječno dvjesto maloljetnika koji su godišnje prijavljeni kroz registar njih oko sto nalazi u Zagrebu.

Dodala je i kako preliminarni podaci za 2018. godinu govore o 266 registriranih maloljetnika u Registru, uz napomenu da se u dobi od 18 godina ipak ne govori o ovisnosti, već o eksperimentiranju i problematičnoj uporabi droge.

Pavić Šimetin je istaknula i da psihoaktivna sredstva, alkohol i cigarete nisu jedini rizici kojima su izložene mlade osobe.

- Osobu moramo razmotriti sa svih strana, vidjeti i druge rizike u koje se upušta - povezane sa spolnim ponašanjem, nasiljem, s ovisnosti poput kockanja i slično. Treba gledati obiteljsku situaciju, odnose s vršnjacima i ponašanje u školu, a treba razmatrati i cjelokupno mentalno zdravlje takvog djeteta i uputiti ga odgovorajućim službama, poručila je Pavić Šimetin.

Napomenula je da praćenje djetetovog rizičnog ponašanja, uz roditelje, može obavljati i školski liječnik.

Pomoć u sprječavanju konzumacije psihoaktivnih sredstva kod maloljetnika u Zagrebu pružaju Službe za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti u zavodima za javno zdravstvo, a postoji i Centar za mlade, koji se, među ostalim, bavi i prevencijom ovisnosti, dodala je Pavić Šimetin.