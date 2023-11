U Hrvatskoj ima primjera dobre prakse: 'Jednakost plaća želim vidjeti u svakodnevnom životu'

U Hrvatskoj rodni jaz u plaćama prisutan je u svim segmentima gospodarstva. Gledamo li statistiku Hrvatska stoji bolje od prosjeka EU, ali stvarno stanje nije takvo. Podatak da su u Hrvatskoj žene u prosjeku za isti rad ili rad jednake vrijednosti plaćene 6,9 posto manje od muškaraca, dok je prosjek EU 13 posto, zapravo je posljedica negativnog odraza epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Prestankom epidemije ponovno je došlo do rasta rodnog jaza u plaćama. On je najizraženiji u području financijske djelatnosti i osiguranja i iznosi 26 posto, u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iznosi 24 posto, a u trgovini na veliko i malo oko 18 posto. U samo dvije djelatnosti prosječna plaća žena je veća u odnosu na muške kolege. Riječ je o građevinarstvu te djelatnostima opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša. Pojedine tvrtke, na globalnoj razini, ali i u Hrvatskoj, ulažu napore kako bi se dokinule nejednakosti plaća s obzirom na spol. Jedna od njih je Philip Morris International, čija je podružnica u Zagrebu jedina kompanija u Hrvatskoj koja posjeduje međunarodni certifikat jednakosti plaća. U kompaniji imaju podjednak broj žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama.

- U osnovnim vrijednostima kompanije su uključivost i raznolikost. Podjednaka zastupljenost znači raznolikost mišljenja, iskustava i ideja, a to su preduvjeti za uspješnost i inovativnost kompanije. Inovacije su za nas iznimno bitne jer na njima temeljimo cjelokupnu transformaciju naše kompanije. Upravo zato naš uspjeh ovisi o talentiranoj i raznolikoj radnoj snazi gdje svi pojedinci, neovisno o spolu, ali i dobi, vjeri, rasi, seksualnoj orijentaciji ili bilo kojoj drugoj karakteristici, imaju priliku za učenje, rast i razvoj u karijeri. Svjesni smo kako su upravo njihova različitost, predanost i inovativnost ono što nas čini uspješnom kompanijom - kazala je Anita Letica, predsjednica uprave Philips Morris Zagreb.

Spomenutim certifikatom, koji se verificira svake godine, potvrđuju da su žene i muškarci jednako plaćeni za jednak rad ili rad jednake vrijednosti.

- Certifikat nam služi kao kompas odnosno vanjski neovisni izvor, koji nam potvrđuje da radimo dobro. Jednakost plaća nešto je što želim vidjeti u svakodnevnom životu i za mene osobno to je beskompromisno. Iako sam svjesna da je to određeni benefit i ponosna sam što je u Philip Morrisu to tako, istovremeno mi je žao što u današnje vrijeme uopće moramo diskutirati o nečemu što bi trebalo biti pravo svakoga od nas - kazala je Letica.

Primjeri dobre prakse, kada je u pitanju suzbijanje rodnog jaza u plaćama, su podružnice Kauflanda i dm-a u našoj zemlji. Menadžerica razvoja ljudskih resursa u dm-u Nataša Odak napominje da tvrtka svoj uspjeh prije svega temelji na odnosu prema ljudima. Svi zaposlenici, nastavlja, imaju ravnopravan pristup upravljačkim pozicijama, a sustav plaća vezan je isključivo uz radno mjesto. Dvije trećine upravljačkih pozicija zauzimaju žene, dok je na vodećim pozicijama u prodavaonicama čak 96 posto žena.

- Iza dm-ove vodeće pozicije na hrvatskom drogerijskom tržištu upravo je odnos prema ljudima koji se temelji na povjerenju te na uvažavanju i poštivanju različitosti, što podrazumijeva jednako vrednovanje rada. Samo u prošloj poslovnoj godini svaki dan smo zaprimili više od 50 otvorenih molbi za posao, što pokazuje da i potencijalni zaposlenici prepoznaju da potrebe ljudi stavljamo na prvo mjesto - kazala je Odak.

U Kauflandu vjeruju da su njihovi zaposlenici njihova snaga.

- Ne radimo nikakve razlike na temelju spola. Postoji jasno definiran sustav plaća, ista plaća za istu poziciju, neovisno o spolu. Tako osiguravamo da su plaće muškaraca i žena na istim pozicijama jednake. Imidž kompanije prema broju prijavljenih kandidata u porastu je zadnjih godina, što povezujemo s brojnim employer branding aktivnostima koje provodimo – kazala je Marija Franić, voditeljica Korporativnih komunikacija tvrtke Kaufland Hrvatska.

U EU se rodni jaz u plaćama smanjuje, ali cijeli proces ide presporo. U deset godina smanjen je za tek 2,8 posto. Kako bi se situacija popravila EU je u lipnju usvojila Direktivu o transparentnosti plaća, koja propisuje mjere i mehanizme za poslodavce, ako je razlika u plaćama na temelju roda veća od pet posto. Od država članica EU traži se i uspostava učinkovitih, razmjernih i odvraćajućih sankcija, uključujući i novčane kazne za poslodavce koji krše pravila.