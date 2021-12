Kristijan Ramadan, profesor molekularne medicine sa Sveučilišta u Oxfordu za HRT komentirao je trenutno stanje s koronavirusom u Hrvatskoj u odnosu na ostale zemlje svijeta.

- U Velikoj Britaniji imamo najveću stopu infekcije, blizu 200 tisuća na dnevnoj bazi, ali je smrtnost u Britaniji deset puta manja nego što je bila prošle godine u ovo doba, kad smo tek počeli s cijepljenjem. Nažalost to nije slučaj u Hrvatskoj, ako gledate statističke podatke Svjetske zdravstvene organizacije smrtnost kod nas je jednaka onoj od prošle godine kada nismo imali cjepivo - ističe Kristijan Ramadan.

U zadnjih tjedan dana oboren je globalni rekord novozaraženih, više od 935 tisuća na dan. Virus se širi velikom brzinom.

- Kao što znamo prema podacima u onim zemljama gdje se sekvencionira, u Velikoj Britaniji, Americi, omikron je glavni soj koji se sada širi velikom brzinom. U Britaniji 90 posto novih slučajeva je omikron varijanta virusa koji se pojavio prije tri-četiri tjedna prvi puta u Engleskoj i sada je uzeo potpunu dominaciju. U Njemačkoj rezultati pokazuje da se i tamo ubrzamo širi, za Hrvatsku mislim da još nije taj slučaj, ali mislim da možemo očekivati u siječnju sličnu situaciju i da će omikron prevladati delta soj - najavio je Kristijan Ramadan.

- Važno je napomenuti da cjepivo ne štiti od infekcije u 100 posto slučajeva. S prijašnjim varijantama, originalnom, beta i delta, bilo je poznato da nas štiti oko 50 posto od infekcija. Znači bit ćete pozitivni kad radite testove, ali nas štiti od teških i oboljenja i smrti, to je najvažnije. Sva ta cjepiva koja su odobrena od Europske unije, na svjetskom nivou, su zaštita od teških oboljenja u čak 90-95 posto slučajeva - rekao je.- U Velikoj Britaniji imamo najveću stopu infekcije, blizu 200 tisuća na dnevnoj bazi, dolazimo do toga da će biti milijun na tjednoj bazi, ali je smrtnost u Britaniji uz sve ovo deset puta manja nego što je bila prošle godine u ovo doba, kad smo tek počeli s cijepljenjem, to je ono što je važno. Slično je i u Francuskoj, no nažalost to nije slučaj u Hrvatskoj, ako gledate statističke podatke Svjetske zdravstvene organizacije smrtnost kod nas je jednaka onoj od prošle godine kada nismo imali cjepivo, i sada kada imamo cjepivo - dodaje Ramadan.



- Upravo zato što ne dolazi do teških bolesti i oboljenja, ne treba toliko puno zaprimanja u bolnicama, iako imate jednaki broj oboljelih ili i više, za sada u Britaniji je pet puta manje su popunjene bolnice, bolnički sistem nije opterećen i to je najvažnije, ističe.



Prema Radmanu postoje dva razloga manjka oboljelih u Velikoj Britaniji. Prvi je omikron varijanta koja je s blažim simptomima, a drugi velika stopa procijepljenosti.



- Treba vidjeti kada dođe na populaciju koja je potpuno neprocijepljena, pogotovo starija populacija, kolika će biti smrtnost. a bih bio vrlo oprezan s omikronom. Možemo se nadati prema podacima da uzrokuje malo slabiju kliničku sliku, ali trebamo biti još uvijek oprezni, trebamo se cijepiti i zaštititi populaciju - rekao je Ramadan.

Mjere u Britaniji?



- U Engleskoj imaju dosta relaksirane mjere pogotovo zato što je populacija procijepljena, nema velikog bolničkog priljeva, i bolnički sistemi nisu preopterećeni, i za sada imamo takozvani "Plan B", da se nose maske u javno prijevozu i na javnim okupljanjima, preporuka je cijepljenje i odlazak na booster dozu, ljudi slušaju naputke vlade i zdravstvenih tijela. Odaziv na cijepljenje je ovdje odličan, zato se rezultati i pokazuju, Britanija se potpuno otvorila za ljeto i za sada dobro ide - kaže Kristijan Ramadan.



Nije želio komentirati mjere u Hrvatskoj, ali ej pozvao na cijepljenje.



Zašto se ljudi ne cijepe?



- Zemlja nije u idealnim uvjetima i ljudi ne vjeruju političarima. Možda jedan od najboljih primjera je Portugal gdje je isto tako bio slab odaziv na cijepljenje dok su političari vodili kampanju. Kada je kampanja prebačena na vojsku, onda su ljudi počeli više vjerovati, vojni sistem koji s vojnicima pokazao da je to zapravo rat protiv pandemije, i sad Portugal ima jednu od najvećih procijepljenosti na svijetu. U zapadnim zemljama, u skandinavskim zemljama, ljudi vjeruju sistemu i ono što vlada kaže i državne institucije vjeruju da je to pravi put. U državama gdje politički sistem nije dobar, gdje je korumpiran sistem, nema povjerenja u političare i zato ne bi političari trebali voditi ovu kampanju nego znanstvenici il drugi relevantni ljudi, zajedno sa stručnjacima i liječnicima u bolnicama - zaključio je.