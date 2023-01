Broj oboljelih od COVID-a u Hrvatskoj posljednjih dana nije velik, no ipak na dnevnoj bazi umire više od 10 ljudi. Jer kao što su stručnjaci i prije govorili, bez obzira na to što podvarijante omikrona kod većine stanovništva izazivaju blažu kliničku sliku, one ipak mogu biti opasne za stariju populaciju i ljude s kroničnim bolestima.