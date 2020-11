U Hrvatskoj polovici stanovnika korona utjecala na prihode...

<p>U jeku drugog vala pandemije koronavirusa, dvije trećine europskih građana podržava veću nadležnost EU-a i izdašniji proračun Unije za prevladavanje posljedica koronakrize, a hrvatski građani i dalje smatraju kako novac prioritetno treba usmjeriti na zapošljavanje i socijalna pitanja, objavio je u petak Europski parlament.</p><p>Europski parlament objavio je u petak cjelovite rezultate trećeg ovogodišnjeg istraživanja u kojem se europske građane pita za njihov pogled na krizu covida-19 i stavove prema Europskoj uniji.</p><p>Iako 50 posto Europljana iznova navodi da osjećaj nesigurnosti najbolje opisuje njihovo trenutno emocionalno stanje dok pandemija ostavlja sve veće posljedice na ekonomiju, više ispitanika ima pozitivniju sliku o Uniji nego u proljeće, ističe Parlament.</p><p>U Hrvatskoj 39 posto ispitanika osjeća nesigurnost, ali i približno isti udio njih (36 posto) navodi nadu kao svoje ključno emocionalno stanje.</p><p>Sve veći broj građana EU-a osjeća nesigurnost u pogledu vlastite budućnosti, a dvije trećine ispitanika (66 posto) složilo se da bi EU trebao imati više nadležnosti za rješavanje pandemije koronavirusa. U Hrvatskoj je za to 49 posto ispitanika.</p><p>Nadalje, većina ispitanika (54 posto) smatra da bi Unija trebala raspolagati većim financijskim sredstvima kako bi prevladala posljedice krize. U Hrvatskoj to smatra 60 posto ispitanika.</p><p>Međutim, ispitanici smatraju najvažnijim da se sredstva EU-a dodjeljuju samo članicama s efikasnim pravosudnim sustavom i snažnim poštivanjem zajedničkih demokratskih vrijednosti EU-a.</p><p>Više od tri četvrtine ispitanika (77 posto) slaže se da bi EU državama članicama trebao osigurati financijska sredstva samo ako nacionalne vlade poštuju vladavinu prava i demokratska načela. U Hrvatskoj, tog je mišljenja 74 posto ispitanika.</p><p>Ispitanicima je javno zdravlje glavni prioritet potrošnje (54 posto), nakon čega slijede gospodarski oporavak i nove prilike za poduzeća (42 posto), klimatske promjene i zaštita okoliša (37 posto) te zapošljavanje i socijalna pitanja (35 posto).</p><p>Hrvatski građani i dalje smatraju kako novac prioritetno treba usmjeriti na zapošljavanje i socijalna pitanja (63 posto).</p><p>Stavovi prema Uniji pozitivniji su u usporedbi s prvim istraživanjem provedenim krajem travnja ove godine.</p><p>Udio ispitanika koji imaju pozitivnu sliku o EU-u neprestano raste, sa samo 31 posto u travnju, na 41 posto u ovom istraživanju. U Hrvatskoj tako misli 39 posto ispitanih građana.</p><p>Međutim, većina ispitanika i dalje je nezadovoljna razinom solidarnosti među državama članicama EU-a.</p><p>Otprilike polovica europskih građana (49 posto) zadovoljna je mjerama koje je njihova vlada dosad poduzela u borbi s pandemijom, dok sličan udio, njih 48 posto, nije zadovoljan. Stavovi su negativniji u odnosu na prethodni val istraživanja, s padom zadovoljstva vladinim mjerama.</p><p>Diljem EU-a, više od trećine ispitanika (39 posto) navodi da je pandemija koronavirusa već utjecala na njihov osobni dohodak, a u Hrvatskoj to kaže njih 49 posto.</p><p>Na razini EU-a, 27 posto ispitanika očekuje da će kriza utjecati na njihov dohodak u nadolazećem razdoblju, dok to misli 30 posto ispitanika u Hrvatskoj.</p><p>Rezultati istraživanja ukazuju na to da je kriza najviše pogodila mlade i obitelji s djecom: 64 posto građana u dobi između 16 i 34 godine doživjelo je neki oblik financijskih poteškoća, 27 posto ispitanika s djecom koristilo je osobnu ušteđevinu prije nego li je to planiralo. U pet država članica (Cipar, Grčka, Španjolska, Rumunjska i Bugarska) više od polovice ispitanika navodi da je pandemija već utjecala na njihov osobni dohodak.</p><p>Ovo istraživanje provela je agencija Kantar putem interneta (te telefonski na Malti) u razdoblju od 25. rujna do 7. listopada, na uzorku od 24.812 ispitanika u 27 država članica EU-a.</p>