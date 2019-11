U Hrvatsku će se vratiti oluje, Vakula: Pazite se, bit će svega!

Ostvarile su se iznimno nepovoljne vremenske prilike u Hrvatskoj, kako je bilo i najavljivano. Meteoalarm je za danas opet izdao crveni alarm za veći dio Dalmacije zbog olujnog juga, dok je za ostatak obale na snazi narančasti alarm zbog obilne količine kiše.

DHMZ je za subotu, za dio mora sjevernog i srednjeg Jadrana dao crveni, najviši stupanj upozorenja za opasne meteorološke pojave. Temperatura zraka diljem Hrvatske će biti iznadprosječno visoka za sredinu studenoga, uz jutarnje vrijednosti čak oko prosječnih najviših poslijepodnevnih, gdjekad i više od njih.

Vjetrovito će osobito biti na Jadranu, uz većinom jugo - jako, gdjekad i olujno te more valovito, uglavnom na otvorenome i jače valovito, s valovima vjerojatno i oko 6 metara.

Nevolja će biti i zbog česte te u mnogim mjestima i obilne kiše, posebice opet na Jadranu i područjima uz njega - i to ponajviše od danas navečer do ponedjeljka ujutro. Stoga će i vodostaji ponovno biti u porastu, prognozira Zoran Vakula za HRT.

Vakula: Pripazite se, bit će svega

Vakula je jutros objavio još jednu prognozu, i to u stihovima:

Vremenske prilike ne "maze" nas već danima!

A i ovakvo biometeorološko stanje ne odgovara mnogima.

Ni samo kratkotrajno,

a pogotovo ne ovako dugotrajno.

Dok sunce dulje ne s(i)ja,

mnogima zavlada depresija.

Osim nje, osobito je nepovoljno astmatičarima, te srčanim i kroničnim bolesnicima.

A vrlo vjerojatno i još nekima.

Hm, možda je baš ovo vrijeme zasmetalo i hrvatske kulture velikanima?

I sljedećih će dana biti prilično nepovoljno.

Sunčani sati većinom malo - mnogima nedovoljno.

Ali neće manjkati oblaka, južine, kiše...

Dapače i štoviše!

Mnogima se loše "piše"!

Osobito onima na Jadranu i krajevima uz njega,

gdje će biti uistinu koječega.

Na žalost, malo dobroga!

Pripazite se stoga!

Prognoza po danima

Danas će kiše biti manje, a u sjevernim će predjelima često i izostati. Jugo će sredinom tjedna kratkotrajno oslabjeti. Međutim, već će danas s jačanjem nove ciklone sa zapada Sredozemlja u naše predjele sve izraženije stizati vlažan i vrlo nestabilan zrak. Jugo će ponovno pojačati i biti jako i olujno, osobito za vikend. Kiša će biti česta, a na Jadranu i uz njega i obilna, priopćili su iz DHMZ-a.

Subota će biti pretežno oblačna s kišom koja će biti znatno češća nego u petak. Puhat će jako do vrlo jako jugo s olujnim udarima. Ponegdje će na moru biti udara i preko 100 km/h. Jutro toplo, najviše dnevne temperature od 12°C ponegdje u Zagori do 20°C na vanjskim otocima.

Nedjelja će biti najgori dan vikenda. Bit će oblačno s kišom, povremeno i pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti obilniji. Ujutro jako do olujno jugo, na moru su ponegdje mogući i orkanski udari. Popodne vjetar prolazno u skretanju na oštro i lebić. Bit će toplo, popodne tek malo svježije. Nestabilno će se zadržati i u ponedjeljak i utorak. Povremeno će padati kiša, ali neće biti tako česta i obilna kao u nedjelju. Puhat će umjereno do jako jugo, no vjetar neće biti snažan kao u dane vikenda.

Čini se da bi se vrijeme moglo barem djelomično stabilizirati od srijede.

