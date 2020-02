U Irskoj su uhitili najopasniju hrvatsku kriminalku Zorku

Hrvatica Zorka Rogić (29), koju je Hrvatska tražila zbog krijumčarenja droge i oružja, a u bijegu je bila od 2014. godine, uhvaćena je u Irskoj.

Ona je jedna od najtraženijih osoba za kojom je tragala hrvatska policija, a koja je u sklopu projekta "Crime has no gender" objavljena na European most wanted listi tijekom listopada 2019. godine.

Njenom pronalasku i uhićenju posebno su pridonijele anonimne dojave upravo na stranicama European most wanted liste.

Ona je u srpnju 2014., zajedno s dvoje pomagača, napala Emila Šimića iz Viškova. Na prevaru su ga oveli u njezinu kuću radi dogovora oko navodnog duga. Prijetili su mu pištoljem i nožem i od njega tražili novac te ga udarali dok nije izgubio svijest.

Foto: europol Uzeli su mu sve vrijednosti koje je imao kod sebe - novac, mobitel i ključeve od auta. Obećali su mu da će mu ih vratiti kada donese traženi novac.

Osim iznude i nanošenja teških ozljeda, Zorka Rogić je optužena i zbog posjedovanja droge. Kod nje je tad pronađeno 1,8 grama amfetamina i više komada raznih tableta.