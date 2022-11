U Istri na terenu HGSS i vatrogasci: 'Mještani su čuli zapomaganje, tražimo čovjeka'

U ponedjeljak je u Istri na 112 stigao poziv kako su mještani čuli s brda Kožljak povike u pomoć. Policija i vatrogasci su obišli prohodan dio terena, no nisu nikoga zatekli. Angažiran je HGSS koji trenutno pregledava neprohodan dio terena.

Potragu koordinira zapovjednik JVP-a Labin, Saša Stepančić koji nam je također rekao da se čulo zapomaganje, zadnji put oko 16.30 sati ali da ne znaju koga traže.

- Čulo se zapomaganje s brda iznad mjesta Katun, pročešljali smo taj teren. Prošli sve puteve, došli do brda i iznad brda, sa svih strana prišli navodnom mjestu od kuda se čulo zapomaganje. Naše dvije ekipe su još u šumi - ispričao nam je zapovjednik Stepančić.

- Više ne čujemo zapomaganje, niti smo našli čovjeka koji je navodno zapomagao. Je li to zapomaganje došlo s brda ili ispod brda - nismo sigurni. Je li taj čovjek krenuo dalje ili što se dogodilo ne možemo reći - rekao je. Kao i ostali, ni on ne zna treba li zaista netko pomoć, no ostat će na terenu.

Najčitaniji članci