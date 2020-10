Hrvatski autoklub izvje\u0161tava da su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu:

- brodska linija: Mali Lo\u0161inj-Unije-Susak;

- katamaranske linije: Rijeka-Cres-Mali Lo\u0161inj i Vis-Split.

Dr\u017eavni hidrometeorolo\u0161ki zavod je za podru\u010dje Istre i Kvarnera oglasio naran\u010dasti sustav meteoalarma, a na snazi je i upozorenje za pomorce.

Mjestimice nevere. Mjestimi\u010dni udari juga od 35-45, sutra na krajnjem jugu Jadrana i do 50 \u010dvorova, a na sjevernom, sutra i na dijelu srednjeg Jadrana bure od 35- 60 \u010dvorova. Na sjevernom, sutra ujutro i na jugu Jadranu je mogu\u0107e more 5.

Jugo u ja\u010danju na 12-28 \u010dvorova. U Velebitskom kanalu bura u ja\u010danju na 16-32, na krajnjem sjeveru Jadrana i do 36 \u010dvorova, a u no\u0107i na cijelom sjevernom Jadranu od 14-28 \u010dvorova. More u ja\u010danju na 3-4, na sjevernom Jadranu je mogu\u0107e 5. Vidljivost 10-20 km. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana , do kraja dana i drugdje obla\u010dno, s ki\u0161om pljuskovima i grmljavinom,a na sjevernom i dijelu srednjeg su mogu\u0107e i obilnije oborine.