Istra je županija koja iz tjedna u tjedan ima odličnu epidemiološku sliku. Danas, međutim, imaju 15 novih slučajeva što bi možda mogao biti znak za uzbunu.

- Ako usporedimo ovaj trenutak s prošlom godinom, možemo reći da je jako pozitivna stvar to što imamo cjepivo, To je donijelo veliko olakšanje u naše živote, svi koji su se cijepili to sami osjećaju. Cijepljene osobe uglavnom ne obolijevaju, a ako i obole, to je jedan jako mali postotak. Klinička slika tada je jako blaga. Cijepljenje je zaštitilo živote naših najstarijih, to je jako važno - rekla je epidemiologinja Jasna Valić za Dnevnik HRT-a.

Valić kaže kako u Istri boravi velik broj turista, a cirkulira i delta soj pa ipak unatoč svemu tome nisu imali žarišta.

- U Istarskoj županiji boravi više od 200 tisuća gostiju, uz 200 tisuća stanovnika, kazala je. Što se tiče 15 novozaraženih danas, kao pozitivno ističe to da nema značajnog žarišta zaraze, a novi slučajevi su u obiteljima - kaže Valić.

- Moram reći da su svi veliki događaji koji su tijekom ljeta organizirani, organizirani u skladu s epidemiološkim mjerama i nije bilo događaja u smislu pojave većeg broja oboljelih. Međutim, slijedi nam zima i školska godina, grupiranje ljudi gdje će virus, po prirodi stvari, imati prilike više prelaziti sa zaraženih na nezaražene - dodala je.

Epidemiologinja poručuje kako se najvažnije držati propisanih mjera.

- Dakle - maskica, distanca. Maske su jako dobro sredstvo za prevenciju ove bolesti, pokazalo se puno puta. Distanca isto tako - virus mora prijeći dva metra bi došao do nezaraženog. Dakle, koristeći sve te mogućnosti, mi možemo spriječiti njegovo širenje. A što nas dalje čeka, to ćemo tek vidjeti - kaže Valić.

Ona vjeruje da će se turistička sezona održati i u rujnu.

- Do sada je to išlo veoma dobro, neočekivano dobro, pa nema razloga da će naredna dva ili četiri tjedna biti drugačije - poručila je Valić.