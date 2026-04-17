Izrael, Libanon i Hezbolah su pristali na desetodnevni prekid vatre, što je bio iranski zahtjev od početka. Donald Trump uvjerava da su Iranci pristali na gotovo sve zahtjeve te da će otputovati u Pakistan ako se postigne sporazum. Nova runda pregovora mogla bi početi ovaj vikend
U Izraelu bijesni na prekid vatre s Libanonom. Trump: Iranci su pristali na gotovo sve uvjete
Američko vojno zapovjedništvo CENTCOM objavilo je snimku iz Omanskog zaljeva na kojoj se vidi vojni helikopter kako prati trgovački brod tijekom provedbe pomorske blokade.
Trump: Iran pristao predati uranij, rat bi mogao uskoro završiti
Američki predsjednik izjavio je da je Teheran pristao predati obogaćeni uranij, jedno od ključnih spornih pitanja u pregovorima, te dodao da bi novi krug razgovora mogao početi već ovog vikenda.
Govoreći na događaju u Las Vegasu, Trump je ocijenio da rat ide "izvrsno" i da bi uskoro mogao završiti. Ranije je u Bijeloj kući rekao da je Iran pristao ne razvijati nuklearno oružje i predati ono što je nazvao "nuklearnom prašinom", odnosno obogaćeni uranij za koji tvrdi da je skriven pod zemljom nakon prošlogodišnjih američko-izraelskih napada.
Iran se zasad nije oglasio o tim tvrdnjama. Trump je dodao i da nije siguran da će biti potrebno produžiti primirje, koje istječe za pet dana.
Američki dužnosnici obavijestili su neke europske kolege da će neke prethodno ugovorene isporuke oružja vjerojatno biti odgođene jer iranski rat i dalje troši zalihe oružja, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom.
Izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti jer komunikacije nisu bile javne, rekli su da će nekoliko europskih zemalja biti pogođeno, uključujući baltičku regiju i Skandinaviju.
Neko od dotičnog oružja kupile su europske zemlje u okviru programa prodaje vojne opreme inozemstvu ili putem međuvladinih ugovora, ali još nije isporučeno, dodali su izvori. Te će isporuke vjerojatno biti odgođene, rekli su izvori.
Bijela kuća i Pentagon nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. State Department uputio je upite Pentagonu.
SAD i Izrael započeli su zračne napade na Iran 28. veljače u kampanji koja je izazvala zabrinutost kod nekih američkih dužnosnika da američka obrambena industrija neće moći pratiti potražnju i da bi mogla biti prisiljena usporiti isporuke brojnim kupcima.
SAD je već povukao milijarde dolara vrijedne zalihe oružja, uključujući topničke sustave, streljivo i protutenkovske rakete otkako je Rusija napala Ukrajinu 2022. i Izrael započeo vojne operacije u Gazi krajem 2023.
Od početka iranske kampanje, Teheran je ispalio stotine balističkih raketa i dronova na zemlje Perzijskog zaljeva. Većina ih je presretnuta, uključujući i presretače raketa PAC-3 Patriot na koje se, primjerice, Ukrajina oslanja za obranu svoje energetske i vojne infrastrukture od balističkih raketa.
Izraelska oporba, predvođena Yairom Lapidom, oštro kritizira primirje s Libanonom, smatrajući ga strateškom pogreškom.