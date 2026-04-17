U Izraelu bijesni na prekid vatre s Libanonom. Trump: Iranci su pristali na gotovo sve uvjete

Trump: Iran pristao predati uranij, rat bi mogao uskoro završiti

Američki predsjednik izjavio je da je Teheran pristao predati obogaćeni uranij, jedno od ključnih spornih pitanja u pregovorima, te dodao da bi novi krug razgovora mogao početi već ovog vikenda.

Govoreći na događaju u Las Vegasu, Trump je ocijenio da rat ide "izvrsno" i da bi uskoro mogao završiti. Ranije je u Bijeloj kući rekao da je Iran pristao ne razvijati nuklearno oružje i predati ono što je nazvao "nuklearnom prašinom", odnosno obogaćeni uranij za koji tvrdi da je skriven pod zemljom nakon prošlogodišnjih američko-izraelskih napada.

Iran se zasad nije oglasio o tim tvrdnjama. Trump je dodao i da nije siguran da će biti potrebno produžiti primirje, koje istječe za pet dana.