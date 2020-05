U jednom mandatu svaka vlast uhljebi po 20.000 podobnih...

Pri kraju mandata jedne vlade i uoči izbora valja podsjetiti na trajni i postojani rezultat svake vladajuće stranke: u četiri godine vladavine na uhljebničke pozicije instalira se 20.000 podobnih, novih ali uglavnom nestručnih ljudi. Na ovotjednom panelu 24sata o reformama i gospodarskoj krizi uzrokovanoj epidemijom koronavirusa ekonomistica i profesorica makroekonomije na ZŠEM-u Vedrana Pribičević upozorila je na činjenicu da Hrvatska ne stvara dovoljno brzo nove poslove pa ta ista država počinje biti majka koja brine o svim građanima i stvara samo poslove u javnom sektoru.

- To se najbolje vidi u Ličko-senjskoj županiji gdje više od 50 posto ljudi radi u javnom sektoru - upozorila je ekonomistica.

Boris Podobnik, prof. dr. sc. fizike i prodekan za istraživanja na ZŠEM-u, podsjetio je na izračun dr. Maruške Vizek, ravnateljice Ekonomskog instituta, koja je procijenila da svaka politička garnitura u četiri godine mandata zaposli 20.000 ljudi u državnom sektoru:

- Gdje su oni? Pa u strankama. Postoje dva načina nezasluženog zapošljavanja – nepotizam ili da vas zaposli stranka, a obično je kombinacija tog dvoje. Uz ogromni koruptivni kapital, kako očekivati velike reforme? I reforme znače da bi trebali stradati nagori, to su uhljebi, a uhljeb vas je izabrao za predsjednika, pa onda i za premijera. Normalno je da u javnom i državnom sektoru postoje izuzetno kvalitetni i nekvalitetni ljudi.

U pandemiji smo konačno shvatili da Hrvatska može bez dobrog dijela administracije, neka su zanimanja su beskorisna. Praktički smo imali situaciju s pandemijom da nam država funkcionira, a da par desetak tisuća ljudi ne rade ništa. A većina ih je i najkorisnija kad ne radi. Znate, kad netko ima imaginarni posao mora ga onda smisliti, a obično je to papirologija. Ako već stranke ne žele raspuštati administraciju, bilo bi super da ništa ne rade, to je važno.

Priča o uhljebljivanjima je bezbroj, najčešće su vezena uz vladajuću stranku, ali ne nužno. Ima i slučajeva da stranke uhljebe one koji su im svojom nesposobnošću pričinili milijunske štete! Proteklih su godine u više navrata rađene i analize zaposlenih u lokalnoj samoupravi, pa se pukom usporedbom brojeva u više od 15 godina i u tri mandata došlo do zaključka da se između svakih lokalnih izbora,na primjer, broj zaposlenih u lokalnoj administraciji poveća za barem deset posto. No, ista usporedba je pokazala i da se za oko 10 posto poveća i broj radnika u lokalnim komunalnim poduzećima! Ukupno, dakle, u svakom mandatu lokalne vlasti zaposle još oko 10 tisuća novih i podobnih ljudi!